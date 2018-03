Peter Becker im Interview mit Marcus Klöckner: „Russland stellte man als Angreifer hin“

…Schon im Vorfeld des ersten Weltkrieges wurde viel gelogen und es gab Propaganda. Karl Kautsky hat in seinem Buch „Wie der Weltkrieg entstand“, das 1919 erschienen und 2014 neu herausgegeben wurde, gezeigt, dass es der Regierung Bethmann-Hollweg gelungen ist, in der Julikrise 1914 ganz Europa der Friedensliebe Deutschlands zu versichern. Dabei hatte man sich mit Österreich und Ungarn längst verschworen, Russland anzugreifen. Russland stellte man als Angreifer hin. Schon damals spielten die Medien eine große Rolle. Heute befinden wir uns in einem ähnlichen Prozess….

