7 Jahre ist es her, dass in Syrien Proteste gegen die Regierung ausbrachen, die von Anfang an gewaltsam und mehrheitlich islamistisch geprägt waren. Von Beginn an verbreiteten ARD, ZDF und der Rest der aus Washington gesteuerten Mainstreammedien eine fundamentale Lüge, die das Gegenteil behauptete, dass nämlich die Demonstrationen „friedlich“, „freiheitlich“ und „demokratisch“ motiviert gewesen seien.

Diese Lüge, die längst widerlegt ist und dennoch unablässig in die Köpfe der ahnungslosen Mainstreamopfer getrichtert wird, ist die „moralische“ Basis der verbrecherischen westlichen Unterstützung von al-Kaida und anderen salafistischen Terrorgruppen, die das Ziel hatte, das Land im Interesse US-amerikanischer Geopolitik zu zerschlagen.

Jan Hofer: „Heute vor genau 7 Jahren hat mit zunächst friedlichen Protesten gegen Machthaber Assad der Konflikt in Syrien begonnen. Im Laufe der Zeit mischten sich immer mehr Staaten, ausländische Milizen und Terrororganisationen in die Auseinandersetzungen ein…“

Dass Jan Hofer den legitimen syrischen Präsidenten, der noch kurz vor dem Ausbruch der Gewalt im März 2011 von den USA, Deutschland und sogar vom EU-Parlament hofiert wurde, wiedermal als „Machthaber“ delegitimieren will, ist nur der offensichtlichste Beweis für den Vorsatz der politischen Hirnwäsche, die die tagesschau hier einmal mehr verbreitet und dass die Proteste von Beginn an gewaltsam und islamistisch geprägt waren, haben wir hier in der Vergangenheit immer wieder belegt:

Laut diesem Artikel der Israel National News vom Montag, dem 21.03.2011, begannen die Proteste am Donnerstag zuvor, also dem 17.03.2011 und bereits einen Tag später ist für diese glaubwürdige Quelle gesichert, dass die Polizei auf „armed protesters“ geschossen hatte – bewaffnete Demonstranten also, was jedem Staat der Welt das Recht gibt, Schusswaffen einzusetzen.

Darüberhinaus ist gesichert, dass die syrische Regierung nach den ersten Toten anordnete, dass die Polizei keine Schusswaffen mehr einsetzen sollte, was dazu führte, dass bewaffnete Provokateure Polizisten erschießen konnten. Geht man von einer gezielten Eskalation aus, ist darüberhinaus anzunehmen, dass von Seiten der Provokateure auch vorsätzlich auf Demonstranten geschossen wurde, wie wir das ziemlich genau 3 Jahre später auf dem Maidan gesehen haben, um diese Verbrechen der Regierung anzulasten, die Stimmung anzuheizen und den gewünschten Regierungssturz herbeizuführen.

Die islamistische Unterfütterung und weitere Gewalttaten der Terroristen hat der aus Aleppo stammende Kevork Almassian in zwei sehenswerten Videos zum 6. Jahrestag der „Revolution, die keine ist“ dokumentiert.

Die westliche Propaganda hat nicht nur die islamistische Motivation der später als „Rebellen“ verharmlosten Islamisten, Salafisten, Dschihadisten und Terroristen konsequent totgeschwiegen, sondern auch 99% ihrer Verbrechen, von denen jedes einzelne in jedem westlichen Staat als Terrorismus mit aller Macht des Staates verfolgt würde, so wie Syrien es getan hat.

Auch ARD-Propagandist Daniel Hechler verbreitet in dem auf Jan Hofers Einleitung folgenden Bericht die Lüge von den friedlichen Demonstranten, während dazu „passenderweise“ undatierte Bilder gewalttätiger Demonstranten gezeigt werden. Die erschossenen Polizisten, von „friedlichen“ Demonstranten in Brand gesetzte Gebäude und die politischen Forderungen nach Kopftüchern für Lehrerinnen und einem nach Geschlechtern getrenntem Schulunterricht, alle Belege für die tatsächliche Motivation der Aufrührer also, schweigt Hechler gewohnheitsmäßig tot.

Gleiches gilt für die ausländische Unterstützung, die bei den ARD-Verbrechern nicht etwa mit der politischen, militärischen und propagandistischen Intervention des Westens und arabischer Despotien beginnt, sondern mit dem viel späteren und völkerrechtlich einwandfreien Eingreifen des Iran und Russlands an der Seite der syrischen Regierung.

Daniel Hechler: „…Der Bürgerkrieg eskaliert im ganzen Land. Ausländische Mächte wie der Iran und Russland greifen ein, später auch die USA und die Türkei. Auch islamistische Rebellen kämpfen um die Macht….“



Freche Lügen sind das, für die Hechler und die anderen Verbrecher von ARD-aktuell eines Tages zur Verantwortung gezogen werden.