Erinnerungen an ein

Syrien vor dem Krieg

von Niklaus Ramseyer

Noch 2009 war Syrien ein ruhiges, sehr multikulturelles und interessantes Land. Dann «kam» der Krieg – von Jordanien herauf.



…Dass Teile dieses eindrücklichen Landes keine zehn Jahre später zerstört sein würden, konnte man damals noch nicht ahnen. Dabei hatten Generäle im fernen Washington heimlich längst beschlossen, man könnte da drüben «mit gutem Militär» doch «take down governments» (Regierungen runter nehmen) und «take out countries» (Länder ausschalten). Im Irak und in Libyen etwa. Oder eben auch in Syrien. Alles Länder, die punkto Menschen- und Frauenrechte oder Rechtsstaatlichkeit sicher sehr rückständig waren. Aber bestimmt fortschrittlicher als etwa Saudi-Arabien. Nur sind die Saudis halt eben «Friends of the US». Wo hingegen der US-Botschafter (falls es überhaupt einen gab) in den erwähnten «take-out-countries» wenig bis nichts zu sagen hatte. Ein damaliger US-General (Wesley Clark) berichtet später über die US-Umsturz-Pläne «da drüben» offen und glaubwürdig.

Clarks Bericht zeigt, dass Vorbereitungen für den von aussen geplanten «Regime-Change» in Damaskus unter US-Regie schon lange vor 2011 angelaufen waren. In Jordanien 2009 ganz konkret, als es im nördlichen Nachbarland Syrien noch recht friedlich und ruhig war. Fest steht: US-Army-Engineers hatten bei Amman ab 2005 ein Trainingszentrum für die Ausbildung von «Spezialtruppen» auch für «irregular warfare tactics» (ireguläre Kriegs-Taktik) aufgebaut…

