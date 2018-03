Die Propaganda des WDR verschweigt in den stündlichen „Nachrichten“, dass ein riesiger Kokain-Schmuggel aus Argentinien nur mit Hilfe von Russlands Botschaft aufgedeckt wurde. Subtil wird stattdessen suggeriert, deutsche Behörden hätten den Fall aufgeklärt und Russland wäre in den Schmuggel verwickelt.

Die Wahrheit, die hier vom WDR gezielt unterdrückt wird, um deutsche Behörden als Helden und die russische Botschaft als Täter darzustellen, kann man bei SPUTNIK nachlesen:

„Rjabkow enthüllte Details der Operation. Die Tatsache bestand laut ihm darin, dass einer der ehemaligen technischen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Buenos Aires in einem Keller in der Schule bei der Botschaft ein Ladegut deponiert hatte. Er soll angenommen haben, dieses Ladegut später nach Russland überstellen zu können….Die nächste Etappe war laut Rjabkow eine sogenannte „kontrollierte Lieferung“, als statt einer realen Ladung Attrappen nach Russland geliefert wurden. Dabei wurden an dem Verfahren beteiligte Menschen festgenommen….“