(Sonderermittler) Robert Mueller hat heute (am 16. Februar 2018) eine Anklageschrift gegen 13 Russen und 3 russische Unternehmen vorgelegt, in der den Beklagten vorgeworfen wird, sie hätten unter Ausnutzung sozialer Medien die US-Wahl im Jahr 2016 beeinflussen und dem politischen System der USA Schaden zufügen wollen; damit hat er nicht nur sich selbst, sondern auch die von ihm geleitete Russiagate-Untersuchung diskreditiert. [s. dazu auch https://uk.reuters.com/article/uk-usa-trump-russia-indictment/u-s-charges-russians-with-2016-u-s-election-tampering-to-boost-trump-idUKKCN1G023G]

Die Ergebnisse seiner 9-momatigen Untersuchung sind nämlich mehr als dürftig.

Es ist festzustellen, dass die angeblich von Russen gehackten E-Mails Hillary Clintons, über die in den letzten Monaten fast täglich berichtet wurde, in der Anklageschrift Muellers überhaupt nicht vorkommen. Stattdessen wird behauptet, „mit Hilfe sozialer Medien sei Zwietracht gesät worden“. Tatsächlich? Wenn dieser Vorwurf zuträfe, warum wird dann nicht gegen Anhänger der Demokratischen Partei ermittelt, die bei der letzten Präsidentenwahl sehr viel mehr Zwietracht gesät haben, als sie Trump-Wähler als Rassisten, Sexisten oder bedauernswerte homophobe weiße Assis verunglimpften – was hätten da 13 Russen in den sozialen Medien dagegen ausrichten können?

Es ist außerdem festzustellen, dass auch die angebliche Trump-Putin-Verschwörung in Muellers Anklage überhaupt nicht erwähnt wird. Darin wird sogar behauptet, die Russen hätten bereits 2014 begonnen, „Zwietracht zu säen“, als Trump noch gar nicht angekündigt hatte, 2017 Präsident werden zu wollen. Trumps angebliches Komplott mit Putin wird auf die Behauptung reduziert, die Beeinflussungskampagne sei von einem St. Petersburger Gastronomen finanziert worden, dessen Verbindung zu Putin darin besteht, dass in seinem Restaurant (im Kreml) offizielle Essen russischer und ausländischer Offizieller stattgefunden haben. [s. https://uk.reuters.com/article/uk-usa-trump-russia-indictment/u-s-charges-russians-with-2016-u-s-election-tampering-to-boost-trump-idUKKCN1G023G]

Es ist auch bemerkenswert, dass Mueller seine Anklageschrift am Wochenende veröffentlicht hat, weil solche Nachrichten dann normalerweise weniger Beachtung finden. Mueller weiß also sehr wohl, dass er nichts in der Hand hat, das die seit Monaten andauernde massive Medienkampagne über eine angebliche Verschwörung Trumps mit Putin rechtfertigen könnte. Wenn die erhobenen Vorwürfe wirklich Gewicht hätten, wären sie am Montagmorgen erhoben worden, und das FBI und die CIA hätten die sich prostituierenden Medien rechtzeitig mit passenden Begleitstorys versorgt.

Wie gingen die 13 Russen überhaupt vor? Sind Sie aufnahmebereit? Sie sollen sich als US-Amerikaner ausgegeben und politische Versammlungen organisiert und eine nicht genante Person dafür bezahlt haben, dass sie mit einem Pickup, auf dessen Ladefläche ein Käfig mit einer Hillary-Clinton-Figur in Sträflingskleidung stand, herumgefahren ist.

Für die Operation soll ein Monatsbudget von 1,25 Millionen Dollar zur Verfügung gestanden haben; das scheint mir, verglichen mit den 2,65 Milliarden Dollar, die Hillary und Trump für ihre Wahlkämpfe ausgegeben haben, und den 6,8 Milliarden Dollar, die bei der letzten Wahl insgesamt von allen Kandidaten in allen US-Bundesländern ausgegeben wurden, sehr wenig zu sein. [s. https://www.cbsnews.com/news/election-2016s-price-tag-6-8-billion/]

Mueller behauptet, E-Mails von einigen der 13 Russen zu haben. Wenn die E-Mails echt sein sollten, könnten sie auch von Kindern stammen, die mit ihren Freunden ein „großes Ding drehen“ wollten. Der Verfasser einer E-Mail prahlt damit, vom FBI überwacht zu werden und deshalb seine Spuren verwischen zu müssen.

Paul Ryan, der (republikanische) Sprecher des Repräsentantenhauses, scheint auf Robert Muellers Machwerk hereingefallen zu sein.

Erinnern Sie sich noch daran, was William Binney, der Entwickler des NSA-Überwachungsrogramms gesagt hat: „Wenn es das Russiagate tatsächlich gegeben hätte, könnte die NSA das nachweisen. Eine Untersuchung wäre dann völlig überflüssig. (s. dazu auch https://www.strategic-culture.org/news/2017/11/19/top-nsa-whistleblower-claims-russiagate-fake-increase-war-spending.html)

Mueller und Rod Rosenstein (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Rod_Rosenstein) werden wahrscheinlich um ihr politisches Überleben kämpfen müssen, weil bekannt geworden ist, dass die FISA-Anfragen des FBI, auf die sie Teile ihre Anklage stützen, auf Betrug beruhten. [s. https://www.paulcraigroberts.org/2018/02/05/will-conspiracy-trump-american-democracy-go-unpunished/] Mueller hat diese alberne Anklage gegen irgendwelche Russen, deren eventuelle Aktivitäten kaum der russischen Regierung anzulasten sind, wohl nur erhoben, um davon abzulenken, dass der United States Foreign Intelligence Surveillance

Court/FISC (s. https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Foreign_Intelligence_Surveillance_Court) vom FBI getäuscht wurde.

Als FBI-Direktor hat Robert Mueller schon den gleichen Mangel an Integrität bewiesen wie jetzt als Sonderermittler.

Quelle: Luftpost-kl.de