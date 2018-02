Der vom US-Deep-State – und in dessen Gefolge durch die deutsche Lügenpresse – verbreitete „Russiagate“-Hoax, dessen eigentliches Ziel es ist, Russland aus geopolitischen Gründen als neues, altes Feindbild aufzuwärmen und vom Versagen und den kriminellen Machenschaften Hillary Clintons und des DNC abzulenken, bekommt eine weitere hanebüchene Facette.

Laut »Washington Post« waren die wichtigste Quellen der vermeintlichen „russischen Trolle“ in ihren angeblichen Versuchen, die US-Gesellschaft zu spalten und Donald Trump zum Präsidenten zu machen, US-amerikanische Mainstreammedien – darunter an zweiter Stelle die »Washington Post« höchstselbst.

Russia’s disinformation campaign during the 2016 presidential election relied heavily on stories produced by major American news sources to shape the online political debate, according to an analysis published Thursday.