Wenn Machtpolitiker die Tricks Anderer nachäffen …

Vor allem bei TV-Übertragungen sind inszenierte Shows medien­wirk­sa­mer als alle Erklärungen. Clevere Politiker nutzen diese Chance.



Man kann Machtpolitikern Vieles vorwerfen – und Vieles zu Recht. Dummheit gehört nicht dazu. Zumindest sind die meisten von ihnen gut beraten, zum Beispiel von PR-Agenturen. Treten sie öffentlich auf und werden ihre Reden dann auch im Fernsehen übertragen, dann gehört – als Beispiel – nicht nur ein gut und verständlich formulierter Text dazu, dann heisst es, auch die nonverbalen Signale genau zu planen: Die meisten Fernsehzuschauer lassen sich von Bildern mehr beeindrucken als von Worten.

So geschehen auch wieder an der Sicherheitskonferenz in München. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zeigte als «Beweis» für die Aggression des Irans ein Stück Blech von einer iranischen Drohne...

Weiterlesen→