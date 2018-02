Gestern haben wir hier gezeigt, dass selbst US-Vertei­di­gungs­mini­ster James Mattis keine überzeugenden Beweise für den Einsatz von Giftgas durch die syrische Regierung sieht. Seine diesbezüglichen Aussagen wurden von ARD und ZDF systematisch unterdrückt. Auch Frankreichs Präsident Macron scheint Zweifel an diesen kriegstreiberischen Verleumdungen zu haben, denn er zog kürzlich seine eigene „rote Linie“ für den Fall, dass Syrien Chemiewaffen (die es längst vernichtet hat) einsetzen sollte.

Die Kriegshetzer, Lügner und Verbrecher des WDR ficht das alles nicht an. Im WDR5 „Morgenecho“ verbreitet Anna Osius am Samstag neue Giftgaslügen gegen Syrien. Ihre Methoden sind perfide. Statt Fakten zu präsentieren werden ungenannte „Beobachter“ vorgeschoben. Goebbels Kinder in ARD und ZDF haben zumindest das aus seinen Fehlern gelernt: Man sagt nicht mehr: „Die Juden vergiften unsere Brunnen“, sondern „Beobachter sagen, dass die Juden unsere Brunnen vergiften“.



Man muss immer wieder darauf hinweisen, dass es bis heute keinen einzigen auch nur annähernd gerichtsfesten Nachweis gibt, dass die syrische Regierung jemals Giftgas eingesetzt hat. Tatsächlich hat sie bekanntlich ihre Vorräte, die man als Reaktion zu Israels Nuklearbewaffnung angelegt hatte, unter internationaler Aufsicht vernichtet. Alle Giftgas-Vorwürfe, die von den westlichen Propagandamedien verbreitet werden, gehen auf islamistisch-terroristische „Quellen“ zurück. Gerichtsfeste Untersuchungen vor Ort – beispielsweise im Fall Khan Sheikoun – sind in der Regel unmöglich, weil die Gebiete von al-Kaida/al-Nusra und anderen islamistischen Terrorgruppen kontrolliert werden.

Da es schon im Fall des ersten groß inszenierten Giftgaseinsatzes in Ghouta 2013 auf den ersten Blick vollkommen absurd war, zu glauben, die syrische Regierung würde unmittelbar in der Nähe internationaler Chemiewaffen­kontrolleure, quasi vor deren Augen und Füßen einen solch bestialischen Angriff durchführen – von der militärischen Sinnlosigkeit oder besser noch Kontraproduktivität derartiger Verbrechen ganz abgesehen – präsentiert WDR-Kriegshetzerin Anna Osius eine besonders irrwitzige Erklärung, die man sicherlich mit ein bisschen Recherche in US-amerikanische Medien und ThinkTanks zurückverfolgen kann, wie wir das hier am Beispiel der ARD-Propaganda gegen Nordkoreas Friedensinitiative aufgezeigt haben.

Osius: Syrische Giftgasangriffe sind ein „Test“, ob USA zu ihrem Wort stehen



Anna Osius: „Mehr als 1400 tote Zivilisten in Ost-Ghouta bei Damaskus, darunter viele Kinder. Die Folge eines Chemiewaffenangriffs. Beobachter nannten es später einen Test der Assad-Regierung, ob die USA zu ihrem Wort stehen.“

(Quelle: siehe Video oben)

Auf solch perfide, geradezu irrwitzige und menschenverachtenden Lügen kann man nur kommen, wenn man sich in seiner eigenen bösartigen Kriegshetze und Propaganda komplett verrannt hat und die eigenen Lügen mit immer neuen Lügen und hanebüchenen „Erklärungen“ weiter unterfüttern und rechtfertigen muss. Was die psychisch verwirrte Verbrecherin Osius den Zuhörern hier weismachen will, ist an Idiotie kaum zu toppen, denn jeder, der noch ein bisschen gesunden Restverstand sein Eigen nennen kann, weiß, dass die USA Syriens militärische Fähigkeiten genauso gründlich zusammen­gebombt hätten, wie man das im Irak und Libyen getan hat, wenn sich tatsächlich erwiesen hätte, dass die syrische Regierung in einem Anfall suizidaler Schwachsinnigkeit tatsächlich Giftgas gegen Zivilisten eingesetzt hätte.

Tatsächlich waren es aber die eigenen Geheimdienste, die Obama letztlich darüber informierten, dass es alles andere als klar war, dass die syrische Regierung hinter diesem Verbrechen steckt, sondern dass es in Wahrheit islamistische Terroristen mit Hilfe der Türkei waren, die mit diesem Massaker ein massives militärisches Eingreifen der USA provozieren wollten. Eine strategisch vollkommen logische Erklärung, die mit zahlreichen Fakten belegt und mit Studien unterfüttert wurde, die aber in der Lügenpresse von ARD und ZDF bis heute konsequent unterdrückt wird.

Die volksverhetzende Kriegspropagandistin Osius, die im Folgenden auch noch die geschichtsverdrehende Lüge verbreitet, dass „Washington mit den Russen eine Vernichtung der syrischen Giftgasvorräte aushandelte“ – in Wahrheit waren bekanntlich die Russen die treibende Kraft hinter dieser Initiative – blendet die vollkommen einleuchtende Erklärung, dass Terroristen hinter diesem Verbrechen stecken könnten und damit ein für jedermann nachvollziehbares Motiv verfolgten, vollkommen aus und konstruiert stattdessen eine aberwitzige und geradezu schwachsinnige Verleumdung, die nur einen Zweck hat: westliche Kriegstreiberei gegen Syrien – mit massenmörderischer Unterstützung von al-Kaida.

Dass Osius neben ihrer totalen Verkommenheit, Skrupellosigkeit und Verlogenheit auch noch fachlich vollkommen inkompetent ist, zeigt sich wenige Sekunden später, als sie Chlorgasangriffe als Nachweis dafür anführt, dass Syrien nicht sein gesamtes Chemiewaffenarsenal vernichtet hätte:

Anna Osius: „Aber wurde 2013 wirklich alles vernichtet? April 2014 – Chlorgasangriff in Nordsyrien, mindestens 11 Tote. März 2015 – Chlorgasangriff in der Provinz Idlib, mindestens 6 Tote…“



Natürlich verschweigt Osius, die ihre Propaganda gegen Syrien wie immer aus Kairo und damit unter dem Dach und Schutz des Diktators und Folterkönigs al-Sisi verbreitet, auch hier, wer in diesen Gebieten die Kontrolle hat und von wem die Vorwürfe erhoben werden: islamistische Terrorgruppen. Die fachliche Inkompetenz zeigt sich dann jedoch darin, dass Chlorgas überhaupt nicht zum Chemiewaffenarsenal zu zählen ist: Chlorgas kann jedermann mit einfachsten Haushaltsmitteln herstellen. Die Terroristen können die Zutaten problemlos aus syrischen oder türkischen Quellen herangeschafft haben.

Dass islamistische Terroristen zudem echte Chemiewaffen erbeutet haben könnten, nachdem sie sich mit westlicher Unterstützung in Syrien breitmachen konnten, wird in diesem Machwerk aus Lügen, Schwachsinn und Inkompetenz ebenfalls – und wie immer – komplett verschwiegen. Was der WDR den Zuhörern hier am vergangenen Samstag vorgesetzt hat, ist einmal mehr Dreckspropaganda der dümmsten und der verbrecherischsten Sorte: Propaganda von und für Terroristen.