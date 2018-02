Vorne-Verteidigung der westlichen Wertegemeinschaft in Syrien

Am 7. Februar 2018 griffen US-Kampfflugzeuge und Hubschrauber, welche im Rahmen von Inherent Resolve über Syrien operieren, verbündete Stammesmilizen der syrischen Armee östlich des Euphrat in der Provinz Deir-ez-Zor an(1). Sowohl der Einsatz der US-Luftwaffe als auch die Bewaffnung von Militanten (welcher Art und Herkunft auch immer) durch die USA stellen eine flagrante Verletzung des Völkerrechts dar. Erneut zeigte sich, dass ein immer wieder beschworenes Völkerrecht für bestimmte Machteliten nicht das Papier wert ist, auf dem es geschrieben wurde…



…Wieso setzt außerdem die Tagesschau das Wort Kriegsverbrechen in Anführungszeichen? Und die US-Truppen verteidigen sich in Syrien; klar, die deutschen Truppen verteidigen sich ja auch am Hindukusch und in Afrika. Diese Kriegsrethorik vermanscht den Menschen völlig die Hirne und die ARD gibt sich dafür her. Sie hat sich in unfassbarem Ausmaß zum ideologischen Kriegsherold gemausert und tritt ihren Auftrag, für Frieden und Völkerverständigung zu werben, mit Füßen…

