Wie die Propaganda der ARD aus einer Mücke einen Elefanten macht, wenn es darum geht, politische Agitation zu verbreiten, in diesem Fall gegen Donald Trump, haben wir gerade erneut am Beispiel des manipulierten Tonmitschnitts gesehen, mit dem die tagesschau ein paar Buhrufe gegen den US-Präsidenten aufgeblasen und zu einer Meldung gemacht hat.

Selbstverständlich beherrscht die Propaganda aber vor allem das Gegenteil, nämlich aus einem Elefanten eine Mücke zu machen oder kurz gesagt, relevante Informationen immer dann gezielt zu unterdrücken, wenn sie der politischen Agenda des Staatssenders nicht ins Konzept passen.

Das FISA-Memo (Foreign Intelligence Surveillance Act) erschüttert seit mittlerweile fast 2 Wochen Washington wie die Google-Trends belegen.

Für FOX-news Anchor Sean Hannity ist der damit verbundene Skandal, dass Donald Trump vom FBI und im Auftrag von Clinton-Anhängern bespitzelt wurde, größer als Watergate und nicht weniger als der größte Skandal der US-Geschichte. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass weitere FBI-Beamte wegen Amtsmissbrauch und noch schwerer wiegender Verfehlungen nicht nur entlassen, sondern angeklagt und in den Knast wandern könnten.

Nachdem der Geheimdienst-Ausschuss des US-Kongress am Montag für eine Veröffentlichung des vierseitigen Memos gestimmt hatte und viele sich vom Inhalt schockiert zeigten, warf der ehemalige CIA-Top-Analyst Ray McGovern die Frage auf, ob der Kongress den „Deep State“ nun zur Rechenschaft ziehen wird. Auch zur Desinformation der US-Mainstreampresse fand McGovern klare Worte:

The Media’s Role

I almost feel sorry for what is called “mainstream media” and – even more so – for the majority of Americans deceived by the prevailing narrative on Russia-gate. Even though that narrative now lies in shreds, there is no sign so far that the pundits will fess up and admit to spreading a far-fetched, evidence-impoverished story that was full of holes from the get-go.

Even vestigially honest journalists of the old school, who may themselves have been taken in, will have a Herculean challenge if they attempt to write to right the ship of journalism. As for brainwashed Americans, pity them. It is far easier to deceive folks than to convince them they have been deceived, as Mark Twain once wrote.

Von alldem erfahren die Opfer von ARD und ZDF, die stattdessen mit lächerlichen Buhrufen (die vermutlich auch noch aus Kreisen der Lügenpresse selbst stammen) gegen Trump manipuliert werden, nicht das Geringste.

Tatsächlich unterdrückt die ARD bis zum jetzigen Zeitpunkt ganz gezielt jegliche Information zum FISA-Memo, wie eine kurze Suche auf tagesschau.de (s.o.) belegt. Schmierenjournalist Martin Ganslmeier verweigert sogar in seiner knapp gehaltenen Meldung zum McCabe-Rücktritt jeden Hinweis über den dahinter verborgenen Skandal.

Dass das von der Lügenpresse bis heute ventilierte und jegliche Fakten entbehrende „Russiagate“ mit diesem nun nicht mehr lange zu unterdrückenden „FBI-Gate“ zusammenbrechen und als gezielt gestreute FakeNews entlarvt werden wird, dürfte dem verlogenen und kriminellen Gesindel in ARD und ZDF schon jetzt Kopfzerbrechen bereiten – wenn sie denn intellektuell überhaupt in der Lage sind, zu begreifen, was momentan passiert. Vielleicht vertrauen sie aber auch weiter darauf, dass ihre Leser und Zuschauer durch die jahrelange Propaganda und Manipulation noch verblödeter sind als sie selbst.