Die vollkommene Schamlosigkeit und Verkommenheit der Lügenpresse zeigt sich einmal mehr an einem aktuellen Beispiel, das in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich ist. Zum Welttag der Kommunikation hatte Papst Franziskus in einer Botschaft vor den Gefahren der FakeNews gewarnt. Ausdrücklich wendet er sich darin an Journalisten und fordert sie auf, für einen „Journalismus des Friedens“ einzutreten.

Wer jetzt gedacht hätte, das Wort des Papstes würde bei den Angesprochenen zur Selbstreflektion über Desinformation und Kriegshetze führen, der glaubt auch an die „Massenvernichtungswaffen des Irak“, den „Hufeisenplan“, das „iranische Atomprogramm“, den „Failed State Libyen“, „Assads Giftgasattacken“ oder andere Desinformation und Kriegslügen, mit denen die Verbrecher des Mainstreams Krieg, Massenmord und Terrorismus in die Welt gebracht haben.

Von Politikern, namentlich Donald Trump, ist in der gesamten Botschaft des Papstes keine Rede. Und was macht die Lügenpresse daraus? Sie verdreht die eigentlich unmissverständliche Kritik an einem kriegstreiberischen und FakeNews verbreitenden Journalismus zur Kritik an Donald Trump!

Wie die vom Papst gescholtene Journaille im Branchenmagazin Meedia die Botschaft in ihrem Sinne benutzt und verdreht, ist atemberaubend:

(Quelle: Meedia)

Auch von „Filterblasen in sozialen Netzwerken“ ist im gesamten Text des Papstes keine Rede. Tatsächlich unterscheidet Franziskus nicht im Geringsten zwischen sozialen Medien und „Journalismus“, sondern kritisiert FakeNews ganz allgemein, wenn diese gestreut werden, um „um politische Entscheidungen zu beeinflussen oder Vorteile für wirtschaftliche Einnahmen zu erlangen.“

Auch der Verweis auf den Brexit – den der Papst mit Sicherheit nicht im Sinn hatte, als er den Text verfasste -, und die von der Lügenpresse herbeifantasierten „Auswirkungen auf die US-Wahl“, die in Wahrheit weder von Facebook noch von US-Geheimdiensten belegt wurden und bis heute nicht einmal mehr ernsthaft behauptet werden, sondern längst zu einer versuchten Einflussnahme Russlands heruntergekocht wurden, zeigen, wie die Schreiberlinge von Meedia die Worte des Papstes manipulativ in ihre eigene Agenda verdrehen.

Dass es sich bei dieser Frechheit nicht um einen Einzelfall handelt, sondern diese schamlose Verdrehung einmal mehr aus den einschlägig bekannten US-Medien kommt, zeigt ein Blick in Washington Post, CNN, den Independant oder auch den Guardian. Letzterer agiert nach der Masche „denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten!“.

The Vatican says the message is part of the Pope’s World Communications Day, but some at St. Peter’s Square say the Pope was probably sending a message to Donald Trump and other world leaders who have been using the phrase „fake news.“

The document was issued at a time when what role false news reports may have played in the 2016 election win of US President Donald Trump is continuing to be examined.

Mr Trump has said he came up with the term “fake news” and has used it numerous times, particularly on Twitter, in order to discredit mainstream media’s reporting about his administration.

However, the Pope’s document does not name the President or his rampant use of the term as an insult to those attempting to report the truth.

The document also did not delve into the allegations against Russia for hacking elections in the US and possibly other countries like Germany and France, through the creation and promotion of false news reports on various social media channels.