Zu Lande, zu Wasser und in der Luft, überall lauert der Russe

Am 21. Dezember letzten Jahres wurde hier im Blog ein Post mit der Überschrift „Der Russe kommt“ veröffentlicht. Thematisiert wurde der Alarmismus in der veröffentlichten Meinung in Deutschland, wenn es um Russland geht. Grundsätzlich ist erst einmal jede Bewegung Russlands, mag sie wirtschaftlicher diplomatischer oder gar militärischer Natur sein, eine Aggression gegen uns, die „Freie Welt“.

– Bild anklicken, WELT!

So verwundert es auch nicht sonders, wenn unsere Presse nicht nur Alarm schlägt wenn der Russe kommt, sondern auch dann, wenn er geht. So geschehen dieser Tage, als zwei russische Fregatten auf dem Weg von ihrem Einsatz im Mittelmeer vor Syrien zurück in die Heimat im Nordmeer, den gegebenen Weg durch den Ärmelkanal nahmen….

Weiterlesen im Spiegelkabinett→