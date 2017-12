Am Samstag haben wir hier gezeigt, wie ARD und ZDF eine tagelange „Antisemitismus“-Kampagne gefahren haben, nachdem auf Demonstrationen infolge der angekündigten US-Boschafts­verlegung nach Jerusalem in Berlin Israel-Flaggen verbrannt wurden. Die am selben Tag von Scharfschützen der israelischen Armee erschossenen palästinensischen Demonstranten, waren den Journalisten Verbrechern des ZDF gerade mal einen Halbsatz wert, die ARD hatte sie komplett verschwiegen.

Einer dieser Getöteten war Ibrahim Abu Thurayyah, ein palästinensischer Aktivist, der in einem Rollstuhl saß, weil er schon 2008 bei einem israelischem Luftangriff beide Beine verloren hatte. In der Lügenpresse findet sich zu seinem Schicksal kein einziges Wort. Ein mit einer Fahne „bewaffneter“ Rollifahrer, der offensichtlich keinerlei Bedrohung für bis an die Zähne bewaffnete israelische Soldaten darstellen kann, wird von diesen hinterrücks mit einem Kopfschuss ermordet, aber der Abschaum in Staats- und Konzernmedien „wundert“ sich nicht nur, sondern regt sich künstlich und politisch motiviert auf, wenn in Berlin aus Protest gegen dieses Regime Flaggen verbrannt werden. Wie zerrüttet, verkommen und kaputt muss man sein, um für diese Drecksjournaille zu arbeiten?