Dass die deutschen Staatssender die Öffentlichkeit in Sachen Rüstung und Waffenhandel regelmäßig in die Irre führen, ist aufmerksamen Beobachtern seit Jahren bekannt und damit einer der wiederkehrenden Indikatoren für vorsätzliche Propaganda im Sinne der Regierung und einer bellizistischen NATO-Agenda. Es ist also nur folgerichtig, dass auch die aktuell veröffentlichten SIPRI-Zahlen über den gestiegenen weltweiten Waffenexport von ARD und ZDF gezielt verzerrt werden.

Im April hatten wir hier gezeigt, wie ARD und ZDF die absoluten Zahlen der US-amerikanischen Rüstungsausgaben kurzerhand komplett unterschlagen haben, um es den Zuschauern nicht zu ermöglichen, eine aufschlussreiche Relation zu anderen Ländern herstellen zu können. Diese gezielte Desinformation wiederholt sich nun anlässlich der von SIPRI veröffentlichten Zahlen zu den Waffenverkäufen.

Die zentrale Nachricht, die aus den von SIPRI gesammelten Daten hervorgeht, findet sich in der obigen Überschrift: „First rise in arms sales since 2010“ – „Erster Anstieg bei Waffenverkäufen seit 2010“ Nach 5 Jahren rückgängiger Zahlen, ist dies der erste Anstieg. SIPRI bezieht sich auf die verfügbaren Daten der TOP100 Rüstungsfirmen. Der global bedeutende Exporteur China ist wegen mangelnder Transparenz außen vor.

1. Täuschung: Russland und USA in einem Atemzug nennen

Bereits in den morgendlichen Hörfunk-„nachrichten“ des Propagandasenders WDR wird deutlich, wie die Zahlen gezielt verzerrt und der überdurchschnittliche Anstieg der deutschen Exporte bemäntelt werden soll. So werden in den halbstündlich ausgestrahlten „Nachrichten“ des WDR die Waffenexporte der USA und Russlands auf eine Stufe gestellt und verschwiegen, dass die USA mit 217 Milliarden Dollar fast 10 Mal so viele Rüstungsgüter exportiert haben wie Russland mit 26 Milliarden Dollar.

Diese gezielte Desinformation soll suggerieren, die beiden Großmächte lägen in ihren Rüstungsgeschäften gleichauf und soll darüberhinaus die über alle Maßen dominante Rolle der USA sowohl in der Aufrüstung des eigenen Militärs wie auch im internatiinalen Waffenhandelt aus der Wahrnehmung der deutschen Öffentlichkeit halten.

2. Täuschung: Deutschlands überdurchschnittlichen Anstieg verschweigen



Dazu dient auch die zweite Täuschung, die der WDR hier verbreitet, denn aus den SIPRI-Zahlen geht ebenfalls hervor, dass Deutschlands Waffenexporte mit 6,6% überdurchschnittlich stark gestiegen sind. Der Anstieg, der ja das zentrale Thema des SIPRI-Berichts darstellt, betrug in den USA 4% und Russland 3,8%. Obwohl der WDR als (angeblich) deutscher Sender selbstverständlich deutsche Rüstungsexporte in das Zentrum der Berichterstattung stellen müsste, werden deutsche Exporte erst zum Schluss des Beitrags überhaupt erwähnt, die mit 6,6% überdurchschnittlich gestiegene Summe wird komplett verschwiegen und somit auch in keinen Zusammenhang zum Anstieg der Exporte anderer Nationen gestellt. Um die gezielte Irreführung komplett zu machen, werden SIPRIS Recherchen zu deutschen Waffenexporten obendrein auch noch durch ein gezielt eingestreutes „offenbar“ infragegestellt.

Christoph Kotschate: „…Die großen Verkäufer von Waffen und Ausrüstung sind aber weiter die USA und Russland. Deutschland spielt international eine eher kleine Rolle, obwohl die Konzerne hier offenbar auch mehr verkauft haben.“

Die gleiche Methode der Irreführung und Relativierung des stark gestiegenen Anstiegs deutscher Waffenexporte sehen wir auch auf tagessschau.de. Dort steht China im Blickpunk des Interesses, obwohl – oder gerade weil – das Land keine Zahlen öffentlich macht und den Propagandisten der ARD damit eine Steilvorlage für Spekulationen bietet. Der stark gestiegene Anstieg der deutschen Exporte, der die TAZ immerhin zur BILD-mäßigen Schlagzeile „Deutsche Waffenindustrie sahnt ab“ ermutigte, verkommt in der Staatspropaganda der ARD zu einer lapidar erwähnten Nebensächlichkeit.

Auf eine Grafik, die sowohl die absoluten Zahlen wie auch das Wachstum der Waffenexporte der führenden Nationen deutlich macht und in Relation setzt, verzichtet die ARD aus guten Gründen und es ist anzunehmen, dass wir dieselben Methoden der Desinformation heute Abend in den sogenannten „Nachrichten“ erneut vorgesetzt bekommen.