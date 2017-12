Ein gut beobachteter Beitrag aus dem Propagandamelder zeigt, wie die Medien – hier der Staatssender ARD – mit eigens in Auftrag gegebenen Umfragen Stimmung für ihre Agenda machen. Die Themenstellung, die Fragestellung und die Bewertung sind derart beliebig, dass man dieses Werkzeug zu quasi jedem Thema einsetzen kann.

ARD-„Info“ 5:00 Uhr

System-Medien und der von ihnen gekaufte (finanzierte) „ARD-DeutschlandTrend“:

„Immer mehr Deutsche befürworten XYZ“

„XYZ“ ist das, was die GEZ-Leute sich gerade wünschen und herbei zu trommeln versuchen , z.Z. eine „stabile“ Merkel-Regierung. Die abgewählte Angela M (nur noch 20% der Wahlberechtigten haben sie gewählt) regiert ohnehin weiter, bis sie tot umfällt.

„Immer mehr“ ist z.B. eine Verdoppelung (von 1% auf 2%) oder ein sagenhaftes Wachstum (von 30 auf 50 %). Kaum jemand der 80 Millionen Bürger weiß, dass höchstens 1.500 Leute „befragt“ werden. Dass die Fragestellung absichtlich (im Sinne des Auftraggebers) manipulativ ist. Dass die Aussagen immer häufiger schlicht falsch (neudeutscher GEZ-Sprech: Fake) sind. Dass die 10.000 Euro, die die „Befragung“ kostet, an Firmen bezahlt werden, die zu milliardenschweren Werbeagenturen gehören.

Z.B. gehört Infratest-dimap, eine Firma mitl 25 Mitarbeiten und ausschließlicher Produzent und Lieferant des „ARD-DeuschlandTrends“, mehrheitlich zum Weltmarkt-Führer WPP. Infratest dimap ist also Monopolist in Sachen dieser „Volksbefragung“. WPP hat seinen Sitz in London, ist beim Publikum weitgehend unbekannt, und ist mit 5000 Millionen Bilanzsumme der weltweit größte Konzern ungezählter Werbeagenturen.

WPP und Infratest haben wirtschaftliche (Profitmaximierung) und ideologische (westliches Marktsystem (wegen der Profitmaximierung)) Interessen. Bezahl wird der Vorgang (d.h. die Manipulation) von GEZ-Raubgeld. Die Kosten der Gesamt-Bespaßung durch den BRD-Staatsfunk belaufen sich auf 9000 Millionen jährlich.

Die manipulative Wirkung ließe sich sogar noch steigen

Etwa so:

„Nur 16% finden eine große Koalition schlecht.“

Das suggeriert, dass satte 84 % der Befragten sie nicht schlecht finden. Dass die Prozentwerte so formuliert auch noch falsch sind, weil 3 % „keine Angaben“ machen, sei geschenkt.

In die umgekehrte Richtung könnte man formulieren:

„Trotz intensiver Einflussnahme der Medien lehnt mehr als die Hälfte der Bevölkerung nach wie vor die Große Koalition ab.

Maximal 1.500 Leute also.

Wahrscheinlich wissen die aus den Medien auch schon vorher, welche Antwort von ihnen erwartet wird…

Mit seriöser Datenerhebung hat das nichts mehr zu tun.