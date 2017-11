„Töne, Texte, Bilder“ ist ein Medien- Propagandamagazin des WDR, das auf der Metaebene vorgetäuschter Medienkritk arbeitet und – vergleichbar dem selbsternannten „faktenfinder“ der ARD – das Ziel verfolgt, die politische Agenda, Narrative und Methoden des Staatssenders zu bemänteln, zu rechtfertigen oder zu verfestigen und berechtigte Kritik in gewünschte Bahnen – vor allem in die Irre – zu führen.

In der aktuellen Ausgabe am vergangenen Samstag lügt Moderatorin Anja Backhaus, es seien „Millionen Dollar von Russland“ ausgegeben worden, um die „US-Bevölkerung mit Fake News im Wahlkampf zu spalten“ und hetzt mit ihren Verdrehungen einmal mehr gegen die Meinungs- und Pressefreiheit.

Anja Backhaus: „Wir haben hier im »Update« vor einigen Wochen schon über die Manipulationen während des US-Wahlkampfs gesprochen. Also es ist mittlerweile erwiesen, dass Milliooonen Dollar für Online-Anzeigen ausgegeben wurden. Die Aufträge dafür kamen aus Russland und die Anzeigen waren darauf angelegt, die Bevölkerung in den USA weiter zu spalten. Also die verschiedenen Gruppierungen wurden in ihren Positionen gestärkt. Durch Fake-News und Stimmungsmache. Diese Manipulationen betreffen durch die Reihe weg alle wichtigen sozialen Netzwerke: facebook, twitter, instagram. Sie haben die Anzeigen zugelassen und kräftig daran mitverdient. Und jetzt sollen Amerikaner nachprüfen können, ob sie auch solche Propagandaanzeigen auf ihren Profilen gesehen haben …“ (Quelle: Download; mp3; ab 23:30min)



Man muss informierten Lesern gegenüber eigentlich nicht erwähnen, dass die WDR-Propaganda bis heute – und auch in diesem neuen Hetzbeitrag, der sich gegen die Meinungs- und Pressefreiheit richtet – niemals dargelegt hat, mit welchen Artikeln oder Postings die „russische Propaganda“ die Wahlen in den USA „manipuliert“ haben soll, wie Backhaus und Schieb hier erneut lügen.

Fakten hierzu werden systematisch unterdrückt und verzerrt. Wenn Anja Backhaus von „Millionen Dollar“ fabuliert, dann führt sie die Zuhörer gezielt darüber in die Irre, dass es sich bei diesem Betrag in erster Linie um herkömmliche Werbeausgaben handelt, die RT beispielsweise an twitter bezahlt hat, damit eigene Tweets mit weiterführenden Links zu RT’s NACHRICHTEN im Newsfeed bevorzugt behandelt werden. Das ist nicht nur ein vollkommen übliches Geschäftsgebahren, sondern das Geschäftsmodell mit dem twitter sich halbwegs finanziert und das alle großen Medienkonzerne in gleicher Weise handhaben.

RT selbst hat schon vor Wochen öffentlich gemacht, welche News beworben wurden. Wer glaubt, die Lügner der ARD hätten darüber berichtet oder eine verlogene und verblödete Anja Backhaus hätte davon auch nur einen blassen Schimmer, der hält ARD und ZDf vermutlich noch für seriöse Medien:

Den Twitter-Kanal von RT (s.u.) würden nur Dummköpfe und westliche Propagandisten als „Propaganda“ bezeichnen. Jeder Leser kann sich davon überzeugen, dass es sich hierbei in der Regel um relevante Informationen und Fakten handelt, die oft genug von der westlichen Propaganda unterdrückt werden. Eine Prise Boulevard findet sich selbstverständlich ebenfalls.

Was die Lügnerin Backhaus hier betreibt, ist eine perfide Vermischung des vollkommen legitimen Geschäftsgebahrens von Russia Today mit irgendwelchen Postings unbekannter Herkunft, die von facebook, twitter und Co auf politischen Druck hin als „russische Propaganda“ eingestuft wurden. Bei den Urhebern kann es sich sowohl um US-amerikanische Bürger handeln, die vielleicht aus guten Gründen ein russisches Postfach benutzen, wie auch um russischsprachige User, die sich – mit jedem Recht der Welt – in den sozialen Medien in den US-Wahlkampf eingemischt haben.

Anzeigen wie diese von den „Blacktivists“ werden in der Hetzkampagne gegen Russland als „russische Propaganda“ eingestuft. Auch die Lügner und Propagandisten des WDR, wie Anja Backhaus, behaupten oder suggerieren, diese seien vom russischen Staat oder russischen Staatsmedien geschaltet worden. Sogar eine US-Bürgerin wurde verleumdet, ein „Bot des Kreml“ zu sein, weil sie medienkritische Beiträge veröffentlichte. Sicherlich kein Einzelfall.

Der WDR verbreitet auf diese Weise einmal mehr Hetze gegen das Recht russischer bzw. russischsprachiger Bürger und Medien, sich im Internet frei zu äußern, ihre Meinungen und Nachrichten zu verbreiten. Ein wie auch immer gearteter Nachweis von Falschinformationen durch Russia Today – wie wir hier im Blog ARD und ZDF täglich Lügen und Desinformation nachweisen können – findet in keinster Weise statt.

Stattdessen wird frech verleumdet und in einen Topf geworfen, was aus vollkommen unterschiedlichen Quellen stammt. Dass man sowas nicht als „Medienmagazin“ bezeichnen kann, dass eigentlich die Aufgabe hätte, abseits des Tagesgeschäfts unvoreingenommen Fakten zu recherchieren, zu gewichten und zu veröffentlichen, versteht sich von selbst. Nur billige Schmieren­propagandisten wie Anja Backhaus, die verstehen sowas nicht und gerade weil sie so blöde und verlogen ist, taugt sie als Prostituierte beim WDR.