Wer die Lügner und Realitätsverdreher der ARD nur lange genug beobachtet, kann ihr Verhalten vorhersagen wie ein Profiler das nächste Verbrechen eines primitiven Triebtäters.

Als Sputnik heute morgen meldete, dass Putin und Trump am Rande des APEC-Gipfels eine gemeinsame Erklärung zur Lösung des Konflikts in Syrien abgegeben haben, da war klar, dass die Serientäter der ARD den Kern der Übereinkunft verschweigen oder verdrehen würden.

Um 07:26 Uhr heute Morgen meldete Sputnik die gemeinsame Erklärung von Vladimir Putin und Donald Trump, die man als einen großen Erfolg des Kremls ansehen kann, weil sie die Position, die Russlands seit Beginn des Krieges in Syrien vertreten hat, nun in eine offizielle Übereinkunft mit den USA festgeschrieben hat: Freie Wahlen in Syrien. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist es nicht, denn seit über 6 Jahren haben die USA und ihre Vasallenstaaten versucht, mit Gewalt und Terror einen Putsch gegen Präsident Assad herbeizuführen.

In diesen 6 Jahren wurde in der westlichen Propaganda unablässig und schamlos das Ziel, Assad mit Gewalt aus dem Amt zu jagen, in die Köpfe der Öffentlichkeit gehämmert. Die Handlanger bei diesem Massenmorden, islamistische Terroristen jeglicher Couleur, wurden als „Rebellen“ und „Opposition“ verharmlost und weißgewaschen. Ihre Taten wurden verschwiegen oder gerechtfertigt, wenn sie dem Ziel des „Regime-Change“ dienten und ihre Propaganda wurde und wird bis heute in verbrecherischen Medien wie ARD und ZDF verbreitet, als handele es sich um auch nur halbwegs seriöse Quellen mit legitimen politischen Zielen.

Für die westlichen Strippenzieher in Washington, London, Paris, Berlin, Brüssel, Ankara und Jerusalem, ohne die dieser Krieg nicht möglich gewesen wäre, waren freie Wahlen in Syrien jahrelang der größte anzunehmende Unfall, denn das würde bedeuten, dass Präsident Assad, den man aus kriegspropagandistischen Gründen zum einzig und alleinig Verantwortlichen gemacht hat, sehr wahrscheinlich in kommenden Wahlen, die von der UN überwacht würden, erneut zum Präsidenten gewählt und von seinem Volk mehrheitlich gefeiert werden wird.

Hier der Wortlaut der Vereinbarung auf der Webseite des Kremls:

Vor diesem Hintergrund wurde 40 Minuten nach der SPUTNIK-Meldung um 08:08 Uhr der obige Tweet abgesetzt, der ankündigte, dass die Verbrecher der Lügenpresse den Kern der Übereinkunft verschweigen oder verdrehen würden. Für diese Helfershelfer des Massenmords in Syrien sind freie Wahlen aus oben dargelegten Gründen eine Katastrophe, denn das zu erwartende Ergebnis wird ihre jahrelange Desinformation, Lügen und Kriegspropaganda vor aller Welt entlarven.

Um 09:29 Uhr meldet die ARD tagesschau auf ihrer Webseite diese geopolitisch durchaus bedeutsame Erklärung und wie angekündigt findet sich darin kein einziges Wort zu freien Wahlen unter Aufsicht der Vereinten Nationen. Statt dieser Fakten verbreitet die ARD einmal mehr den Unsinn von der russischen Wahleinmischung (letzter Absatz).

Auch in den „Nachrichten“ um 12.00 Uhr heute Mittag verschweigt die tagesschau den Kern der gemeinsamen Erklärung:

Dass die Staatssender diese gezielte Desinformation durchhalten können, ist mehr als fraglich. Früher oder später müssen sie jenen arglosen Schafen, die noch glauben, in den Mainstreammedien informiert und nicht manipuliert zu werden, erklären, wie es in Syrien weitergeht und man kann davon ausgehen, dass auch im US-Deep-State großes Wehklagen und Rätselraten darüber herrscht, wie man noch verhindern kann, dass Baschar al-Assad vor den Augen der Welt in freien Wahlen als Präsident Syriens bestätigt wird – womöglich mit einem besseren Wahlergebnis als sie Trump oder Merkel zuletzt erreicht haben.

In jedem Fall wird man versuchen, dies mit allen Mitteln zu verhindern. Ein Terroranschlag auf das Leben Assads (die Saudis würden dafür Millionen Dollar springen lassen), eine zusammengelogene Anklage in Den Haag mit Zeugen von Al-Kaida oder ein schmutziger Deal, bei dem Assad „freiwillig“ auf eine Kandidatur verzichtet, sind nur einige mögliche Optionen. Möglicherweise ist die Vereinbarung auch so viel wert, wie das von Steinmeier unterzeichnete Abkommen über die Beilegung des Konflikts in der Ukraine…