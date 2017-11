Die andere Seite öffentlich-rechtlicher Propaganda, Stimmungs­mache und Hetze gegen Russland, Syrien, den Iran, China, Nordkorea und alle anderen Staaten, die sich der US-Diktatur widersetzen, sind PR-Kampagnen für all jene, die sich der Wall Street und dem Deep-State-Establishment in Washington unterwerfen – und seien es archaische Despotien wie Saudi-Arabien.

– In den in der Nacht gemeinsam ausgestrahlten sogenannten „Nachrichten“ von WDR und NDR, sendete die ARD um 0.00 Uhr einen weiteren Werbeclip, der die saudische Despotie weißwaschen soll.

Gestern haben wir hier gezeigt, wie die ARD im „Weltspiegel“, dessen Namen man sich an dieser Stelle noch einmal vergegenwärtigen muss, einen schamlosen PR-Beitrag für den westlichen Verbündeten Saudi-Arabien sendete. Als ob die ARD diese Analyse noch einmal unterstreichen wollte, wurde prompt um 0.00 Uhr in den gemeinsamen „Nachrichten“ des Hörfunks von WDR und NDR der nächste Werbeclip verbreitet, mit dem die wahhabitischen Extremisten in der deutschen Öffentlichkeit als adäquate Freunde dargestellt werden sollen.

Von der Handvoll Nachrichten, die in weniger als 5 Minuten das aktuelle Weltgeschehen komprimiert wiedergeben sollen, widmete die transatlantische Propaganda der ARD einen Beitrag ihren saudischen Freunden: Saudi-Arabien lässt jetzt auch Touristen ins Land – Hurra!

NDR: „Saudi-Arabien will sich Urlaubern öffnen. Die Regierung des streng islamischen Königreichs hat angekündigt, erstmals Touristen-Visa zu vergeben. Bislang lässt Saudi-Arabien keine Urlauber einreisen. Ausländer dürfen nur in das Land, wenn sie als muslimische Pilger zu heiligen Stätten wollen oder eingeladen wurden. Laut Auswärtigem Amt gelten für alle Besucher in Saudi-Arabien strenge Kleidungs- und Verhaltensvorschriften.“

Eine weltbewegende „Nachricht“, auf die potentielle deutsche Touristen lange gewartet haben, könnte man sarkastisch meinen, aber hierbei geht es selbstverständlich nicht um Information, sondern ausschließlich um politische PR und die Weißwaschung des demokratie- und menschenfeindlichsten Regimes der Welt, das nicht nur weltweit extremistischen Islam verbreitet, sondern Terrorgruppen unterstützt, Opposition im eigenen Land (wie auch im Nachbarland Bahrain) unterdrückt und massakriert und im Nachbarland Jemen mit der Unterstützung Deutschlands, der USA, Großbritanniens und Frankreichs einen rücksichtslosen Bombenkrieg führt.

Dass dessen Herrscher in der öffentlich-rechtlichen Propaganda dann auch noch als „Regierung“ tituliert und damit auf die gleiche Stufe gestellt werden, wie die Regierung Deutschlands oder anderer halbwegs demokratisch verfasster Staaten, während gleichzeitig gewählte Regierungen, wie die Syriens oder des Iran regelmäßig als „Regime“ diffamiert werden, beweist einmal mehr den politischen Vorsatz und die moralische Verkommenheit dieser gezielten „öffentlich-rechtlichen“ Meinungsmache.

Gegenprobe:

Wie AFP berichtet, hat Saudi-Arabien heute erneut auf einem Markt im Jemen ein Massaker unter Zivilisten angerichtet:

Selbst die ARD tagesschau hat die Meldung auf ihrer Webseite um 11.43 Uhr pflichtschuldig und in dürren Worten veröffentlicht und den Krieg der vom Westen mit Waffen und Logistik unterstützten Saudis gegen das verarmte Nachbarland erneut als „Bürgerkrieg“ angemalt.

Wer jetzt erwartet hätte, dass die stündlichen sogenannten „Nachrichten“ des ARD-Hörfunks diese Meldung weitergeben, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Kein einziges Wort waren die mit britischen oder amerikanischen Bomben ermordeten Jemeniten den Lügnern und Propagandisten des WDR in den Nachrichten um 12 oder auch um 13 Uhr wert. Stattdessen wurde – wie in allen heutigen „Nachrichten“ – ausführlich auf den Anschlag in New York eingegangen, bei dem nicht 29, sondern gerade einmal 8 Menschen getötet wurden.