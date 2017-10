Die Unabhängigkeit des Journalismus

Eine wahrhaft unabhängige Presse weist eine sich der Macht und Autorität unterordnende Rolle zurück.

Eine wahrhaft unabhängige Presse weist eine sich der Macht und Autorität unter­ord­nende Rolle zurück. Sie schlägt die Lehr­meinung in den Wind, stellt infrage, was „vernünftige Menschen fraglos ak­zep­tieren“, zerreißt den Schleier still­schwei­ge­nder Zensur, stellt der breiten Öffent­lich­keit die Infor­ma­tionen und die Band­breite der Mei­nungen und Vor­stel­lungen zur Verfügung, die eine Vor­aus­setzung für eine sinnvolle Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben sind, und darüber hinaus bietet sie eine Plattform, damit Menschen in einen Dialog und eine Diskussion über die Probleme treten können, die sie betreffen. Dadurch wird sie ihrer Funktion als Grundlage einer wahrhaft freien und demokratischen Gesellschaft gerecht.

