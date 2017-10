Alternative Fakten: Das ZDF „vergisst“ am 12.10.2017 in den sogenannten Nachrichten um 19 Uhr zu erwähnen, dass in Barcelona am heutigen spanischen Nationalfeiertag auch Faschisten aufmarschierten und es am Rande der Demonstration zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam.

Wir haben die Bilder eines Berichts von NBC-News mit dem Text des ZDF unterlegt. Analogien zur öffentlich-rechtlichen Desinformation über den Maidan oder die herbeifantasierte Allgegenwart von Nazis in der AfD und Ostdeutschland ziehen nur besonders freche Medienkritiker.