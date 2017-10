Ausgerechnet die rechtmäßigen Erben von Joseph Goebbels im ZDF unterstellen in ihren „Nachrichten“ der dezidiert antifaschistisch orientierten DDR Nazijargon übernommen zu haben: „Der sogenannte Volkskörper hatte gesund zu sein“, behaupten die Berufslügner in der „heute“-Sendung um 17 Uhr.



Schon die rotzfreche Behauptung der GEZ-finanzierten Lügenbande, sexueller Missbrauch sei in der DDR „ein noch viel größeres Tabu gewesen als in der Bundesrepublik“ entbehrt jeder Grundlage. Gerade weil zuverlässige Zahlen wegen der Tabuisierung in keinster Weise zur Verfügung stehen, ist jede diesbezügliche Behauptung reine Propaganda.

Eine Beobachtung von PS-Leser Thomas aus dem Propagandamelder.

Mit Begriffen kennt man sich beim ZDF aus. So weiß man ja genau, daß „Lügenpresse“ ein Nazi-Begriff ist, und jeder, der ihn benutzt, somit… eben!

Geht es um die DDR, werden die Begriffe dann gern mal angepaßt, umgelogen oder gar völlig frei erfunden, um die gewünschte Botschaft unterzubringen. So gerade eben in „heute“ um 17 Uhr. Anmoderation durch den „Nachrichtensprecher“:

„Sexueller Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen. Über diese Form der Gewalt zu reden, in der DDR war das ein noch viel größeres Tabu als in der Bundesrepublik. Offiziell gab es sowas nicht im real existierenden Sozialismus. Der sogenannte Volkskörper hatte gesund zu sein.“

Na? Gemerkt? Erst die Relativierung (wir erfahren nämlich im Halbsatz, daß das Problem in der BRD ebenfalls existierte, aber hier nicht thematisiert wird), und dann kommt die Diffamierung. Hier in Form eines der DDR untergeschobenen Nazi-Begriffes:

„Volkskörper“

Mit dem zudem noch vorgeschobenen „sogenannt“ wird in diesem Falle zudem nicht nur eine inhaltliche Distanzierung des Sprechers zu dieser Vokabel hergestellt, sondern vor allem suggeriert, daß „der Volkskörper“ in der DDR „so genannt“ wurde! Und das ist eine ungeheuerliche Unterstellung! Die aber absichtsvoll geschieht, da es in gewissen Kreisen des „Siegerlandes“ Westdeutschland üblich ist, die DDR, wo auch immer sich die Gelegenheit bietet, mit Nazideutschland gleichzusetzen.

Denn tatsächlich spielte der Begriff, der aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrührt, historisch vor allem in der Nazizeit eine große und üble Rolle, etwa als es um die Ausgrenzung der Juden ging, um das Verbot von „Mischehen“, auf daß kein „unreines Judenblut den deutschen Volkskörper beschädige“. Genau aus dem Grund wurde der Begriff nach 1945 auch nicht mehr verwendet. Und zwar in BEIDEN Teilen Deutschlands! Wobei man selbst bei Wiki nachlesen kann., daß er in der BRD immer wieder mal fröhliche Urständ feierte. Nicht zuletzt auch heute wieder in Teilen der AfD.

In der DDR aber gab es den Begriff nicht! Es wurde ausschließlich im historischen Kontext, eben als Begriff der Nazizeit verwendet.