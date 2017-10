Der BLAUE BOTE hat eine lesenswerte Zusammenstellung von Zitaten und Expertisen über den nunmehr seit über 6 Jahren andauernden Syrienkrieg veröffentlicht, die in ihrer Gesamtschau mit den Propagandageschichten vom „Bürgerkrieg“ und einer „demokratischen Opposition“ in Syrien gründlich aufräumt. Von Günter Meyer über Jörg Becker und Daniele Ganser bis zum Bundesgerichtshof finden sich Personen und Institutionen von Rang und Namen, die die wahren Hintergründe des vom Westen und saudischen Despoten vorangetriebenen Massenmord am syrischen Volk entlarven. Unbedingt lesen und an Freunde schicken!

Professor Günter Meyer: „Schon unmittelbar nach den Terroranschlägen von Al-Kaida 2001 plante die US-Regierung, die Regime in Syrien und sechs weiteren islamischen Ländern auszuwechseln. Seit 2006 haben die USA mit ihrem politischen Einfluss auf die Golfstaaten, durch die Finanzierung von Medienkampagnen und durch die Ausbildung von Terroristen den Sturz Assads vorangetrieben.“… Weiterlesen→