Wenn ZDF-Propagandistin Maybrit Illner am 06.09.2017 in ihrer Wahlkampfshow „Intensiv“ „russischen Großmachtfantasien“ mehr Militär entgegensetzen will, dann zeigt sich wieder einmal die ganze Schamlosigkeit einer verbrecherischen Desinformation und Kriegshetze der GEZ-finanzierten Staatssender.

Nicht nur, dass hier die Realität komplett umgelogen wird, denn es war offenkundig westlicher Imperialismus seitens der USA und EU, der mit Milliarden Euro über viele Jahren in der Ukraine an einem letztlich mit Waffengewalt durchgesetzten Putsch gearbeitet hatte, sondern es ist allein Russland zu verdanken, dass vom Westen unterstützte und teils offen faschistische Mörderbanden nicht bis auf die Krim vordringen und die dort mehrheitlich russische Bevölkerung drangsalieren konnten, wie es heute unter dem Marionettenregime Poroschenkos an der Tagesordnung ist. Ein Paradebeispiel für Geschichtsfälschung, Realitätsklitterung und Propaganda.