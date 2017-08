Die umfassende Desinformation und Propaganda von ARD und ZDF in der Frage der Massenmigration in die EU muss man an dieser Stelle nicht mehr neu aufrollen. Sie ist nicht nur hier im Blog in ihren groben Zügen dokumentiert, sondern durch eigene zaghafte Eingeständnisse, wissenschaftlich angelegte Studien oder auch eine Whistleblowerin mehr als hinreichend belegt. Die ARD fügte dieser Kampagne aus Lügen und Manipulation am Wochenende ein weiteres peinliches und aufschlussreiches Kapitel hinzu, als unter anderem in den sogenannten „Nachrichten“ des WDR die Lüge von einem Schiff der „Identitären“ in „Seenot“ verbreitet und mit dümmlicher Häme garniert wurde.

Das hier dokumentierte Beispiel ist deshalb besonders aufschlussreich, weil es einmal mehr sowohl die politische Agenda des Staatssenders, als auch die Bereitschaft zur vorsätzlichen Lüge deutlich macht.

Der Tweet der „Identitären“ vom Freitag Mittag erklärt die Situation: Wegen eines technischen Problems musste der Motor abgestellt werden, was das Schiff manövrierunfähig macht und deshalb (aus verständlichen Gründen) anderen Schiffen zur Warnung mitgeteilt werden muss, um Kollisionen zu vermeiden. Abends verbreitet die ARD über ihre Hörfunksender und auf der Website der tagesschau die Lüge, das Schiff sei in Seenot.

WDR-aktuell 11.08.2017 18.00 Uhr

Udo Stiehl: „Vor der libyschen Küste ist ein Schiff der Identitären Bewegung in Seenot geraten. Die Rechtsextremen waren dort unterwegs, um die Arbeit privater Flüchtlingsretter zu behindern und bekamen ein unerwartetes Hilfsangebot von ihnen. Wolfgang Luck für WDR-aktuell.“

Wolfgang Luck: „Geplant als Propagandaaktion endet die Schifffahrt der Rechtsextremen in einem peinlichen Desaster. Ein Notruf an die Seenotrettung wegen Motorschadens und dann die Meldung, ausgerechnet ein Flüchtlingsrettungsboot der deutschen Hilfsorganisation ‚Sea-Eye‘ ist in der Nähe. Sea-Eye-Gründer Buschheuer sagte WDR-aktuell, seinen Leuten sei sofort klar gewesen, dass sie auch ihren erklärten Gegnern helfen werden. Das sei eine moralische Pflicht auf hoher See, unabhängig von Gesinnung, Hautfarbe und Religion. So kam es dazu, dass die Flüchtlingshelfer den Rechtsextremen zu Hilfe eilten. Die lehnten aber dankend ab und treiben deshalb weiter manövrierunfähig Im Mittelmeer.“



Was Udo Stiehl und Wolfgang Luck hier als „Nachrichten“ verbreiten, sind gleich mehrere offene Lügen, Propaganda und dümmlichste Häme. Zunächst einmal ist es ganz offensichtlich gelogen, dass das Schiff in Seenot geraten sei. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Dennoch wird diese Lüge zur Basis eines ganzen Propagandamärchens, in dem die „Guten“, die als „Flüchtlingsretter“ dargestellt werden, den „Bösen“ zu Hilfe kommen.

Zur Lüge von der „Seenot“ gesellt sich die Lüge von Wolfgang Luck, die „Propagandaaktion“ sei mit diesem „peinlichen Desaster“ beendet. Auch davon kann überhaupt keine Rede sein, denn die „Identitären“ haben ihr Schiff schlicht und einfach repariert und sind längst wieder im „Einsatz“. Tatsächlich mussten die selbsternannten „Flüchtlingsretter“, denen es weniger um das Retten von Menschenleben geht, als den Transport eben jener Menschen Richtung Europa und die damit immer mehr Migranten dazu verleitet haben, auf seeuntüchtige Boote zu steigen, ihre Mission mittlerweile wegen des Drucks aus Libyen aufgeben. Das peinliche Desaster sind also einmal mehr die Lügen und Propaganda der Staatssender, die in diesem Fall darin gipfeln, dass Luck behauptet, die „Identitären“ trieben im Mittelmeer, weil sie keine Hilfe der „Flüchtlingshelfer“ angenommen hätten.

Neben diversen Hörfunksendern hat auch die ARD tagesschau auf ihrer Webseite diese Lügen und Falschinformationen verbreitet.

Anstatt echter Recherche und unvoreingenommener Berichterstattung darüber, worum es den Beteiligten tatsächlich geht, sehen wir also auch in dieser peinlichen Geschichte nichts als politisch motivierte Agitation, FakeNews und Lügen seitens der ARD. Dass der mit ARD-Propaganda und NATO-Bomben vorbereitete „Zerfall“ Libyens, sowie weitere mit Propaganda vorbereitete westliche Kriege in anderen Staaten Afrikas und des Nahen Ostens, wirtschaftliche Ausbeutung, Kumpanei mit Despoten, Waffenlieferungen und Kolonialisierung überhaupt erst die Ursache für Flucht und Massenmigration darstellen, davon erfahren die GEZ-Zahler bei den „öffentlich-rechtlichen“ Mitverantwortlichen für dieses Elend selbstverständlich nichts. Wären die ARD-Verbrecher nicht strunzblöde, korrupt und verlogen, dann würden sie sich eingestehen, dass PEGIDA und „Identitäre“ ein Produkt verbrecherischer, westlicher Politik sind, die ihrerseits nur mit Hilfe von Propaganda der Staats- und Konzernmedien durchzusetzen war.