ARD, DLF, ZDF, RTL und andere Propagandamedien haben in den vergangenen Tagen unhinterfragt politisch motivierte Lügengeschichten des „Raketenexperten“ Robert Schmucker ver­brei­tet, wonach die Technik hinter den aktuellen Langstreckenraketen Nordkoreas aus Russland (woher auch sonst?) kommen solle.

In einer eigenen kurzen Recherche haben wir hier gezeigt, dass diese Lügen problemlos anhand bekannter Fakten in kürzester Zeit widerlegt werden können. Die mit 8 Milliarden Euro gemästeten Staatssender waren zu dieser simplen Recherche entweder nicht in der Lage oder wollten einmal mehr volksverhetzende Propaganda gegen Russland verbreiten. Heute berichtet sogar die New York Times – unter Verwendung der üblichen, offenbar unvermeidlichen Propaganda gegen Russland – darüber, dass die Spur der Raketentechnik in die Ukraine verweist. Wer glaubt, die GEZ-Verbrecher würden ihre Lügen jetzt korrigieren, sich entschuldigen oder künftig in Erwägung ziehen, echten Journalismus zu verbreiten, muss weiterhin als unmündig angesehen werden.