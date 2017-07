«Fake News»

Sie lügen das Blaue vom Himmel herunter – sie lügen, wie gedruckt – «Lügenpresse». So oder ähnlich tönt es in Leserbriefen, Online-Kommentaren, Blogs oder auf Sozialen Medien. Das Vertrauen in Journalismus ist weltweit gesunken. Deutschland liegt heute mit 45 Prozent im Mittelfeld der 28 von einer Studie untersuchten Länder. Werte, die anzeigen, dass die Zweifel aus der gesellschaftlichen Mitte kommen.

Schon Platon polemisierte mit seiner Medienkritik gegen «Wortkünstler», die keinen Platz im Idealstaat haben sollten. Moderne «Idealstaaten» halten am Glauben fest, die Presse stelle eine aufklärerische «Vierte Gewalt» dar, die uns hilft auf gemeinsamer Faktenbasis unterschiedliche Auffassungen zu diskutieren. In manchen Demokratien hat Pressefreiheit Verfassungsrang…

