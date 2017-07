Am Dienstag haben wir hier den sogenannten „Verfassungs­schutzbericht 2016“ als lupenreines Produkt US-gesteuerter und antirussischer Propaganda entlarvt, weil die bekannten Fakten, dass es die USA sind, die Deutschlands Regierung, Unternehmen und Bürger täglich umfassend ausspionieren, in diesem Machwerk quasi komplett ausgeblendet und stattdessen FakeNews und Verleumdungen gegen Russland verbreitet werden, denen keinerlei Beweise zugrunde liegen.

Komplett und so richtig aufschlussreich wird dieser Skandal aber erst dadurch, dass ihn die Lügenpresse unisono unter den Teppich kehrt. Niemand der sogenannten „Journalisten“ scheint mitbekommen zu haben, dass hier etwas nicht stimmt, obwohl die Fakten seit Snowdens Enthüllungen nicht zu leugnen sind. Mehr noch: die Staatssender ARD und ZDF verbreiten Maaßens und de Maizières absurde Märchen und Propaganda, als handele es sich um erwiesene Tatsachen. Deutschland – Land der Lügen und der Lügenpresse.

Dass sich viele Bürger von Maaßen, de Maizière und ihren Bückstücken in der ARD nicht für dumm verkaufen lassen, zeigten schon die Kommentare unter dem entsprechenden Artikel auf tagesschau.de – die Kommentare, die es durch die ARD-Zensur geschafft haben:

Man hätte also meinen können, dass – selbst dann, wenn man in der ARD tatsächlich so verblödet sein sollte, dass man diese offenkundige Diskrepanz nicht selbst erkennt – die Redaktion spätestens nach der vehementen Leserkritik auf die Idee kommen könnte, dass da mit dem Bericht von Maaßen und de Maizière etwas nicht stimmt. Wer das erwartet hatte, der unterliegt noch der naiven Annahme, ARD und ZDF wollten seriösen Journalismus machen und leisten sich dabei nur hin- und wieder lässliche handwerkliche oder „menschliche“ Fehler.

Tatsächlich ist es natürlich so, dass die Staatssender den offenkundigen Propagandaunfug der Regierung ganz bewusst decken und unter das Volk bringen, gerade weil sie Staatssender sind und kein „öffentlich-rechtlicher“ oder auch nur ansatzweise unabhängiger Rundfunk, der der Wahrheit und den Bürgern verpflichtet wäre. Das, was wir hier einmal mehr vorgesetzt bekommen, ist Goebbelsche Propaganda – finanziert mit Zwangsabgaben.

Trotz der morgendlichen Gegenstimmen in den Kommentaren lässt sich Gniffkes Truppe von der Wahrheit nicht beirren und Thorsten Schröder und Julia Krittian verbreiten abends in der „tagesschau“ die Propaganda aus dem Innenministerium, als handele es sich um wissenschaftlich oder empirisch abgesicherte Erkenntnisse. Fragen an die beiden regierungsamtlichen FakeNews-Verbreiter Maaßen und de Maizière, welche Beweise man denn für russische, chinesische oder iranische Spionage vorlegen könne, werden von der ARD selbstverständlich erst gar nicht gestellt – das wäre ja Journalismus.

Richtig ausgewalzt werden die politisch motivierten FakeNews dann erwartungsgemäß in den tagesthemen. Auch hier gibt es keine Fragen oder Hinweise zur erwiesenen Spionage der US-Dienste, sondern ausschließlich Verleumdungen und Gerüchte Richtung Russland, China und den Iran. Immerhin darf ein Linken-Politiker das tun, was eigentlich Aufgabe der „Journalisten“ wäre, nämlich die Frage nach den Beweisen stellen.

Das unterirdische Niveau dieser GEZ-finanzierten Propaganda in der ARD kann das ZDF – wie meistens – noch einmal spielend unterbieten. Rotzfreche Verleumdungen und faktenfreie Behauptungen gehen einer Propagandistin wie Marietta Slomka gewohnheitsmäßig spielend über die Lippen. Was die Regierung behauptet, muss die Wahrheit sein. Wozu sollte man als Staatssender auch die eigenen Chefs hinterfragen oder auf Fakten bestehen? Wenn Slomka Maaßen im heute-journal zum „Interview“ vor der Nase hat, kommt keine einzige Frage zur NSA, sondern alles dreht sich darum, dem obersten Verfassungsbeschmutzer Stichworte zu liefern, mit denen der seine transatlantische Propaganda in der Tradition antirussischer Hetze der Nazis verbreiten kann.

Hier der Zusammenschnitt aller Beiträge in den abendlichen „Nachrichten“:

Maaßen spricht im „Interview“ mit Slomka davon, dass Geheimdienste belastendes Material sammeln, um Politiker gegebenenfalls unter Druck setzen zu können. Wer hier nicht an den Fall „Edathy“ denkt, ein den US-Geheimdiensten für seine pädophilen Neigungen bekannter SPD-Politiker, der wundersamerweise zum Vorsitzenden des NSU-Ausschuss gemacht wurde, der muss schon so begriffsstutzig sein, wie man das von den GEZ-Schmarotzern in ARD und ZDF kennt. Wieviel Akten voller Schmutz (Drogen, Sex, Steuerhinterziehungen, Korruption, etc.) die NSA über Maaßen, de Maizière und andere politische Marionetten besitzt, die hier die Welt so allumfassend verdrehen, damit der Name NSA nicht genannt wird, kann man nur erahnen.

Das hier gezeigte Beispiel des „Verfassungsschutzberichtes“ entlarvt die Bundesregierung und ihre Prostituierten in den Staatssendern so eindrucksvoll als Verbreiter von Propaganda und FakeNews, wie man es sich deutlicher kaum wünschen könnte. Wie tief muss ein Schaf eigentlich den Kopf in den Sand stecken, um nicht zu erkennen, wie auch in diesem Fall erwiesene Fakten aus politischen Motiven totgeschwiegen und stattdessen unbewiesene Verleumdungen verbreitet werden? Wer jetzt nicht wach wird, dem ist mit Vernunft und Fakten nicht zu helfen.