Was ist euch diese Woche noch an Desinformation und Propaganda in den Main­stream­medien aufgefallen?

Es ist absolut unmöglich, das ganze Ausmaß an Desinformation und Propaganda, das uns in den Mainstreammedien vorgesetzt wird, in einem kleinen Blog wirklich umfassend aufzuarbeiten. Zu vieles muss liegen bleiben, weil die Zeit fehlt, Themen intensiv zu recherchieren, einzuordnen und die Bedeutung angemessen herauszustellen. Es besteht deshalb immer die Gefahr, dass hier der Eindruck entsteht, das, was wir hier aufgreifen, wäre „alles“. Tatsächlich ist es immer nur die Schaumkrone auf einem Ozean der Manipulationen.

Deshalb stellen wir zum Wochen­ende einen offenen Dis­kus­sions­threat bereit­, in dem ihr eure Beobachtungen ein­brin­gen und dis­ku­tie­ren könnt. Das können Ergänzungen zu Themen sein, die wir diese Woche thematisiert haben, zu kurz ge­kom­mene Hinweise aus dem Propagandamelder oder was euch ansonsten wichtig war.

Hinterlasse einen Kommentar→