Der Mainzer Staatssender ZDF wird im Hintergrund von sogenannten „Freundeskreisen“ der „großen“ und alter­na­tiv­losen Koalition in Berlin „kontrolliert“. Vor der Kamera agieren Propagandisten der Atlantikbrücke, ohne dass deren politisch-ideologische Vernetzung den Zuschauern transparent gemacht wird. Unter Haftandrohung von den Bürgern abgepresste Gelder werden von der staatlich legalisierten GEZ-Mafia verschleudert, ohne dass die ihre Ausgaben umfassend öffentlich machen müssen.

Es ist selten genug, dass den Verantwortlichen von ARD und ZDF kritische Fragen zu ihrem Geschäftsgebahren und offenkundigen Defiziten in Sachen journalistischer Unabhängigkeit gestellt werden. Planet Interview war am 9.06.2017 nach der ZDF-Fernsehratssitzung bei einer Pressekonferenz und bekam Antworten zu verschiedenen aktuellen Themen.

ZDF 09.06.2017 Pressekonferenz zur Fernsehratssitzung

„Es gibt keinen Grund, so etwas zu verschweigen.“

Wir haben die Pressekonferenz des ZDF am 09.06. in Mainz besucht und Fragen gestellt. Warum werden Lobby-Mitgliedschaften der Moderatoren nicht transparent gemacht? Warum werden die „Freundeskreise“ geheimgehalten? Desweiteren stellt sich Intendant Thomas Bellut gegen eine Transparenz bei Moderatoren-Gehältern, dies würde die Moderatoren in ihrer „Berufsentfaltung eindeutig einschränken“…

