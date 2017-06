Wer das gestrige heute-journal gesehen hat, wird sich an einen Bericht über „Trump-Anhänger in Tennessee“ erinnern. Alles andere als repräsentativ wurden auf einem Country-Festival Besucher und Musiker zu ihrer Einstellung zu Trump befragt. Der Bericht mit dem Tenor „Freaks wählen Trump“ reiht sich nahtlos in die seit Monaten übliche Diffamierungskampagne ein, wurde aber aus bisher unbekannten Gründen klammheimlich herausgeschnitten, bevor die Sendung in die Mediathek hochgeladen wurde.

Auch wenn die Hintergründe der heimlichen Löschaktion bisher unbekannt sind, beweist das Beispiel einmal mehr die Bereitschaft des Staatssenders zur heimlichen Manipulation. Während in anderen Fällen Hinweise und Gründe für die Unkenntlichmachung beispielsweise urheberrechtlich geschützten Bildmaterials angegeben werden, hat man hier einen Beitrag so gründlich entfernt, dass nur wirklich aufmerksamen Beobachtern auffällt, dass die in der Mediathek veröffentlichte Version nicht die Sendung ist, die am Vorabend ausgetrahlt wurde.