Von heute bis Sonntag findet die Bilderberg-Konferenz 2017 in Chantilly im US-Bundesstaat Virginia statt. Es trifft sich eine internationale Machtelite, angefangen beim neuen Sicherheitsberater Donald Trumps McMaster bis hin zu Eric Schmidt, Executive Chairman von Alphabet Inc. (Google). Für die Staatssender ARD und ZDF ist das Treffen ein Tabu, dessen Existenz in den vergangenen Jahren quasi totgeschwiegen wurde.

Die DWN haben sowohl eine Liste der Teilnehmer, wie auch einen Artikel mit den geplanten Themenschwerpunkten veröffentlicht – ganz ohne Zwangsabgabe. Der Frage, warum die Medien dieses Treffen totschweigen, ist Marcus Klöckner auf Rubikon.news nachgegangen. Wie alle Beiträge auf Rubikon – und anders als die mit Milliarden Euro zwangsfinanzierte Desinformation und Propaganda von ARD und ZDF – ist auch dieser Artikel besonders lesenswert!

Weiterlesen auf Rubikon→