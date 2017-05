Die geopolitische Situation Venezuelas hat eine entscheidende Gemeinsamkeit mit der Lage der Ukraine vor dem westlichen Putsch und der Lage Syriens vor dem Ausbruch des vom Westen angefachten Stellvertreterkrieges. In all diesen Ländern herrschen (oder herrschten) Regierungen, die sich dem Diktat Washingtons nicht unterwarfen und allein diese Tatsache ist der Grund, dass sie massiver Propaganda jener Mainstreammedien – allen voran ARD und ZDF – ausgesetzt sind, die man als Fußtruppen und Kriegsvorbereiter des US-Establishments betrachten muss.

Die Propaganda gegen jene Regierungen, die man destabilisieren und unter Kontrolle bekommen möchte, ist systematisch, vorsätzlich und wiederholt ihre schäbigen Methoden täglich aufs Neue. Umso absurder – wenn man die Propaganda einmal durchschaut hat – wirkt das vollkommen faktenfreie Geschwätz über eine herbeifantasierte Einmischung Russlands in die US-Wahlen, das die öffentlich-rechtlichen Informationsverbrecher seit Monaten der deutschen Öffentlichkeit als Top-Meldung in die Köpfe hämmern, ohne dafür jemals auch nur den geringsten Beweis erbracht zu haben.

Wie zuvor in der Ukraine und Syrien werden auch in Venezuela einseitig Regierungsgegner als die einzig echten Demokraten dargestellt, die von einem despotischen Regime – personifiziert durch einen ultimativen Bösen (Janukowitsch, Assad, Gaddafi, Maduro, etc.) – unterdrückt würden. In der Propaganda werden die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse systematisch unterdrückt oder in ihr Gegenteil umgelogen, sodass der falsche Eindruck entsteht, eine Minderheit unterdrücke eine Mehrheit. Nur mit dieser Täuschung ist es möglich, dass man dann zum eigentlichen Verbrechen übergeht und die Gewalt der Regierungsgegner legitimiert, um den gewaltsamen Putsch gegen eine demokratisch gewählte Regierung vor der westlichen Öffentlichkeit als Akt der „Demokratisierung“ und „Befreiung“ verkaufen zu können.

Diese perfide Propaganda hat in den letzten Jahren Hundertausenden das Leben gekostet und ganze Regionen ins Chaos gestürzt, während sich die Täter in ARD und ZDF die Taschen mit Blutgeld vollstopfen. Es gibt wohl kaum einen Bericht in den GEZ-finanzierten Staatssendern über Venezuela (gleiches gilt für die Ukraine, Syrien, etc…), den man auch nur ansatzweise als journalistisch oder ausgewogen bezeichnen könnte. Auch gestern war diese Form der Manipulation, mit dem Ziel die Regierung Venezuelas zu destabilisieren, in ARD und ZDF zu beobachten, als gewohnt einseitig über Proteste gegen die Regierung Maduro berichtet und eine Demonstration für die Regierung einmal mehr totgeschwiegen wurde.

ARD 21.052017 tagesschau 20 Uhr

ZDF 21.052017 heute-journal 21:45 Uhr

Von ARD und ZDF gleichermaßen (und zum wiederholten Male) verschwiegen wurde, dass in Caracas auch Tausende FÜR die Regierung Maduro und dessen Verfassungsreform auf die Straße gingen. Dieser Form der Propaganda kommt zugute, dass es aus verständlichen Gründen tendenziell die Regierungsgegner sind, die auf den Straßen protestieren und nicht die Regierungsanhänger. Dieser Umstand half schon in der Ukraine bei der gezielten Täuschung, dass das ganze Land gegen Janukowitsch sei. In Wahrheit haben in der Millionenstadt Kiew im Frühjahr 2014 nie mehr als vielleicht Zweihunderttausend – von denen viele zudem mit Bussen vornehmlich aus dem Westen des Landes herangekarrt wurden – demonstriert.

Eine halbwegs realistische, zumindest ansatzweise ausgewogene Einschätzung der Lage in den vom Westen attackierten Staaten bekommt man nur dann, wenn man sich auch außerhalb der verharmlosend „Lügenpresse“ genannten, transatlantischen Mainstreammedien erkundigt. Im Falle Venezuelas wären das deutsche Portal amerika21 oder das spanischsprachige Telesur an erster Stelle zu nennen. Selbstverständlich muss man auch dort Fakten und Meinungen auseinanderhalten können, aber als Gegenpol zur einseitigen Propaganda des Mainstreams sind sie für eine politische Meinungsbildung unerlässlich.

Nur dort erfährt man nämlich, dass am Wochenende auch Tausende FÜR Maduro auf die Straßen gingen. ARD und ZDF haben diese Demonstration einmal mehr verschwiegen.

Auf YouTube finden sich 2 Videos von Telesur zu den Kundgebungen für die Regierung Maduro. Hier wird selbstverständlich friedlich demonstriert…

Kein Wort dazu in ARD und ZDF.