Dass die Propaganda von ARD und ZDF keinerlei Scham hat, die Welt Tag für Tag komplett auf den Kopf zu stellen, ist vielen Bürgern spätestens seit dem Putsch in Kiew und dem vom Westen forcierten Krieg des installierten Regimes gegen die Gegner des militanten Umsturzes bewusst geworden. Das Morden im Donbass ging von Kiew aus und wäre ohne politische und finanzielle Unterstützung aus Deutschland nicht möglich.

Die komplette Verdrehung der Realität, die in der Behauptung gipfelt, Russland sei in die Ukraine einmarschiert oder sei der Aggressor an diesem Konflikt, wird der deutschen Öffentlichkeit eingeredet, seit die Kiewer Junta im April 2014 Panzer gegen das eigene Volk im Osten des Landes mobilisierte, das dieses durch Gewalt an die Macht geputschte Regime zurecht nicht anerkannte.

Seit den ersten Tagen des militanten Coups auf dem Maidan werden westliche Politiker in der transatlantischen Propaganda als Friedensengel verkauft und das ungeachtet der Tatsache, dass der Krieg ohne Unterstützung aus Berlin, Brüssel und Washington vollkommen unmöglich wäre. Wie der Krieg in Syrien, wäre auch dieser Konflikt nicht ausgebrochen, wenn der Westen die Gewalt der Regierungsgegner umgehend verurteilt und die militante Opposition zu einer Auseinandersetzung nach friedlichen und demokratischen Regeln aufgefordert hätte. Sattdessen wurde sowohl in der Ukraine, wie auch in Syrien Gewalt forciert und als Mittel einer verbrecherischen Politik benutzt, um eigene geopolitische Ziele durchzusetzen.

Diese Fakten werden konsequent aus der öffentlichen Wahrnehmung gehalten und durch Propagandamärchen ersetzt, die neben der Vertuschung der eigenen Verantwortung den Sinn haben, dem politischen Gegner die Schuld zuzuschieben und weitere militärische Maßnahmen zu rechtfertigen. Wer Judith Rakers gestern in der ARD tagesschau gesehen hat, bekam ein Prachtexemplar dieser Form der Propaganda, die sich einzig und allein in ihrer Raffinesse und äußeren Form von der Propaganda der Nazis unterscheidet.

ARD 20.05.2017 tagesschau

Judith Rakers: „Kanzlerin Merkel hat den ukrainischen Präsidenten Poroschenko weitere Hilfe für eine Friedenslösung im Osten des Landes zugesagt…“

Zur Erinnerung: Der vom Westen finanziell und politisch vollkommen abhängige Oligarch Poroschenko führt einen Krieg gegen sein eigenes Volk im Osten, das die Methoden seiner Machtübernahme aus berechtigten Gründen ablehnt. Wenn Merkel ihn dabei nicht unterstützen, sondern ihm erklären würde, dass sämtliche Unterstützung Deutschlands und der EU eingestellt wird, wenn er nicht sofort seine Truppen in die Kasernen zurückruft, dann wäre dieser Krieg auf der Stelle beendet. Merkel ist ohne jeden Zweifel eine der Hauptverantwortlichen für das tägliche Morden im Donbass, weil sie es für legitim hält, Menschen zu töten und gewaltsam zu unterdrücken, die einen militanten Coup gegen den von ihnen demokratisch gewählten Präsidenten ablehnen.

Judith Rakers: „… dort kämpfen Regierungstruppen gegen pro-russische Separatisten.“



In Wahrheit kämpfen dort die Truppen eines gewaltsam und verfassungswidrig an die Macht geputschten Regimes gegen Demokraten und Regimegegner, die sich dieser illegitimen Junta nicht unterwerfen wollen. Das Wording von den „pro-russischen Separatisten“ hat einzig die Funktion, von der Legitimität des Widerstands dieser Menschen abzulenken und – in einer kompletten Verdrehung der Realität – Russland die Schuld zuzuschieben. Das ist Propaganda, wie wir sie von den Nazis kennen.

Judith Rakers: „Bei einem Treffen auf Schloss Meseberg kündigte Merkel an, sie werde sich für baldige, neue Gespräche zwischen Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland einsetzen. Poroschenko betonte die Bedeutung des Minsker Friedensabkommens. Es sieht unter anderem einen Waffenstillstand vor.“



Hier werden die beiden Massenmörder, die Hauptverantwortlichen für den Krieg gegen die Ostukraine, als Friedensengel verkauft. Mehr Propaganda, mehr Verdrehung der Realität geht nicht. Am gleichen Tag, als die ARD-Nazis die deutsche Öffentlichkeit auf diese Weise einmal mehr für dumm verkaufen, berichtet Sputnik, dass Poroschenko soeben auf seinem Facebook-Profil angekündigt hat, weitere Panzer an die Front zu verlegen. Wovon die systematisch und vorsätzlich in die Irre geführten ARD-Zuschauer in der tagesschau selbstverständlich genauso wenig erfahren erfahren wie von der gerade verfügten Internetsperre gegen russische Portale, denn diese FAKTEN würden die Propaganda und die Lügen, die Judith Rakers und ihrer verbrecherischen Kollegen täglich verbreiten, komplett desavouieren.

Eine weitere Ladung wunderschöner T-80-Panzer wird zur ukrainischen Luftwaffe an die Frontlinie geliefert! Wir arbeiten weiter daran, unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken!

Petro Poroschenko