Mehrfach haben wir hier in der Vergangenheit Beispiele präsentiert, wie ARD und ZDF Werbung für das bargeldlose Bezahlen verbreiten, um der Öffentlichkeit schrittweise die Abschaffung des Bargelds schmackhaft zu machen. Die Masche ist simpel: Man macht Werbung für die Vorteile und verschweigt kurzerhand sämtliche Nachteile. Das nennt man Propaganda.

Immer wieder hat Norbert Häring auf seinem Blog gezeigt, dass es sich hierbei um eine Kampagne handelt, für die es sogar Ratschläge des IWF an die Regierungen gibt, wie sie den verbreiteten Widerstand der Bürger abbauen können. Genau daran arbeiten auch die Staatssender ARD und ZDF.

Vergangene Woche berichtet Norbert Häring:

IWF berät Regierungen, wie sie die Bevölkerung täuschen und geschmeidig Bargeld abschaffen können

Der Internationale Währungsfond (IMF) in Washington hat ein Arbeitspapier zur Bargeldbeseitigung (de-cashing) veröffentlicht. In den Schluss­folge­rungen stehen Ratschläge, wie Regierungen den Widerstand der Bevölkerung unterlaufen und sie über ihre wahren Absichten täuschen können.

In “The Macroeconomics of De-Cashing”, empfiehlt IWF-Analyst Alexei Kireyev in seinen Schlussfolgerungen den Regierungen, die Bargeld beseitigen wollen, mit harmlos erscheinenden Schritten anzufangen. Man könne zum Beispiel mit der Abschaffung von großen Geldscheinen und Obergrenzen für Barzahlungen beginnen. Es sei vorzuziehen, den Privatsektor mit harmlos erscheinenden Umstellungen vorzuschicken, wie etwa dem Bezahlen von Kaffee mit dem Mobiltelefon. Direkte staatliche Eingriffe würden angesichts der Vorliebe der Menschen für Bargeld stärker hinterfragt und die Leute könnten stichhaltige Gegenargumente vorbringen. Nötig sei aus diesem Grund auch ein gezieltes Öffentlichkeitsprogramm um Misstrauen bezüglich der Bargeldbeseitigung abzubauen, insbesondere, dass die Regierungen durch die Bargeldbeseitigung alle Aspekte des Lebens der Menschen kontrollieren wollen, einschließlich wofür sie ihr Geld ausgeben, oder das Misstrauen dass es darum gehe, die persönlichen Ersparnisse in den Bankensektor zu zwingen. Der Bargeld-Beseitigungsprozess werde besser vorankommen, wenn auf individuellen Vorteilen und Kosten-Nutzen-Abwägung abgestellt werde…

