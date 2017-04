Vor drei Wochen haben wir an dieser Stelle ein Video von Kevork Almassian veröffentlicht, in dem der aus Aleppo stammende Syrer eine Vielzahl von Fakten und Beweisen liefert, die zeigen, dass es weiten Teilen der syrischen „Revolutionäre“ von Beginn um religiösen Fundamentalismus ging und dass sie ihre Ziele schon in den ersten Tagen – lange bevor ISIS oder al-Nusra auf dem Schlachtfeld erschienen – mit menschenverachtender Gewalt vorangetrieben haben.

Vergangene Woche hat Kevork Almassian ein zweites Video veröffentlicht. Auch hier zeigt er bisher im Westen weithin unterdrückte Filmaufnahmen, die die Ziele und Methoden der islamistischen Terroristen ans Tageslicht bringen und oft aus ihren eigenen Reihen stammen. Von den westlichen Medien, die die Öffentlichkeit seit Jahren mit der Lüge von der „demokratischen“ Revolution in die Irre führen, weil der Krieg gegen die syrische Regierung vom Westen und seinen arabischen Alliierten aus geopolitischem Kalkül befeuert wird, wurden diese Informationen vorsätzlich unterdrückt.

Auch diesmal haben wir dem Video eine deutsche Übersetzung und Untertitelung spendiert, weil es wichtige Aufklärung darüber bietet, was in Syrien in den vergangenen 6 Jahren abseits der westlichen Propaganda passiert ist. Angeleitet von einer 20-Punkte-Liste von einer für die „Revolution“ bedeutsamen Webseite aus dem Umfeld der Muslimbrüder, folgten militante Aufständischen einem Plan zur systematischen Zerstörung des Landes.

Um dieses Ziel zu erreichen sollten Straßen, Schienenwege und Flughäfen blockiert werden. Selbst Passagierflugzeuge wurden bei ihrem Landeanflug auf Damaskus beschossen, Personenzüge ließ man entgleisen. Gezielte Angriffe auf die Telekommunikation, Plünderung von Fabriken, Destabilisierung der Wirtschaft und Währung waren Punkte eines vorgegebenen Programms, das mit „Demokratisierung“ und friedlichem Protest nicht das Geringste zu tun hat. Es ist ein Terrorplan, mit dem der Staat zerstört werden sollte, um auf seinen Trümmern ein islamistisches Kalifat zu errichten.

Wie 2014 auf dem Maidan, hat der Westen auch in Syrien Gewalt und Terror von Beginn an unterstützt, um eigene wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. In Syrien geschah hunderttausendfacher Mord aus niederen Motiven. Zur politischen Unterstützung gehört eine umfassende Propaganda, die all die Fakten, die Almassian hier zusammengetragen hat, systematisch unterdrückt hat, um die westliche Öffentlichkeit in die Irre zu führen und das Märchen von der „demokratischen Revolution“ zu verbreiten.

Wer mit DailyMotion Probleme hat (HD-Version ist durch einen Klick unten rechts verfügbar) oder sich das Originalvideo ohne Untertitel anschauen möchte, findet es hier auf YouTube.

Kevork Almassian auf Twitter