Sabine Stöhr (WDR) verbreitet heute in den Hörfunkprogrammen der ARD neue FakeNews und Diffamierungen gegen Russland, die die Frage aufwerfen, wie lange sich die dortigen Behörden die systematische Desinformation und Destabilisierungsversuche durch westliche Propaganda noch anschauen wollen.

„Massenproteste“ soll es heute in Russland gegeben haben, behauptete die ARD heute in den stündlichen Nachrichten des Hörfunks unter Berufung auf Sabine Stöhr. Davon kann aber in Wahrheit keine Rede sein.

Tatsächlich gab es in Moskau lediglich zwei illegale Demonstrationen von einigen Dutzend Personen, die sich über Vkontakte organisiert und offenbar nicht einmal eine Demo angemeldet hatten.

Die Bilder auf RT vom Ort des Geschehens lassen keinen Zweifel, dass die ARD hier einmal mehr in ihren sogenannten „Nachrichten“ Lügen und Propaganda verbreitet, um Russland zu destabilisieren.

Zur frechen Lüge und Agitation gehört die Behauptung Stöhrs, Nawalny sitze „offiziell“ in Haft, weil er bei seiner Verhaftung Widerstand gegen die Polizei geleistet habe. Stöhr will mit dieser unverschämten Formulierung suggerieren, es hätte kein rechtsstaatliches Verfahren gegeben, um auf diese Weise Russland in der deutschen Öffentlichkeit als Unrechtsstaat erscheinen zu lassen.

Sabine Stöhr: „…Die Urheber der Veranstaltungen sind unbekannt. Kreml-Kritiker Alexej Nawalny sitzt weiterhin in Haft – offiziell wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Er hatte die landesweiten Demonstrationen gegen Korruption am vergangenen Wochenende organisiert und wie schon damals hatte die Moskauer Stadtverwaltung auch jetzt wieder im Vorfeld gewarnt, dass die Teilnahme an den Protesten negative Folgen haben könne…“

Auch der Hinweis auf die Warnung der Stadtverwaltung ist eine gezielte Desinformation, denn die Behörden dürften in Wahrheit gewarnt haben, dass die Teilnahme an einer NICHT genehmigten Demonstration Folgen haben kann. Das aber unterschlägt Stöhr, um zu suggerieren, die Teilnahme an einer genehmigten Demo in Russland sei „verboten“ oder würde in irgendeiner Weise von den Behörden sanktioniert.

Bereits in der vergangenen Woche hatten ARD und ZDF gezielt verschwiegen, dass die russischen Behörden Ausweichorte für Nawalnys Demonstration angeboten hatten. Auch seinen Widerstand bei der Verhaftung hat man durch geschickte Manipulation des Bildausschnitts verschwiegen. Dass Nawalny und andere Oppositionelle mit den Veranstaltungen von heute nichts zu tun haben, unterschlägt Stöhr heute ebenfalls. Man kann es auf RT erfahren.

Für Russland wäre es an der Zeit, ein Exempel zu statuieren und Stöhr wegen vorsätzlicher Falschinformation und Verleumdung aus dem Land zu schmeißen. Eine öffentliche Pressekonferenz, in der Lawrow den Fall schildert, könnte auch in Deutschland nicht totgeschwiegen oder verdreht werden, denn die Tatsachen liegen hier klar auf dem Tisch.

Nachtrag:

Dazu passt ein interessanter Vortrag von Nikolai Starikov, den b.w. dankens­werterweise in den Propagandamelder eingestellt hat.

0:00 Wozu wird Russland destabilisiert?

01:30 Demonstrationen sind Deckmäntel für einen bewaffneten Putsch.

03:40 Scharfschützen auf dem Dach.

04:10 Demonstrationen sind ein Signal an bestimmten Teil der Eliten, Verrat zu begehen.

06:36 Unlogik an den Demos..

08:45 Kompromittieren als Taktik (Nawalny und Medwedew sind in derselben Mannschaft).

11:04 Woher kommt das Geld für das Mobilisieren der Massen (Oberst Sachartschenko).

12:56 Wo kommen plötzlich die Jugendlichen her? Wissen sie worum es geht?

15:50 Wozu wird die Verschärfung angestrebt?

18:02 Putins Autorität beim Volk soll zerstört werden (Demos gegen Medwedew sind Demos gegen Putin).

20:30 USA möchte Russland und China in einen Krieg treiben.