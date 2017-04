Vor kurzem haben wir hier an einem Beispiel gezeigt, wie der Faktenverdreher und Wortakrobat der ARD, Stefan Niemann, mit zwei unterschiedlichen Formulierungen denselben Sachverhalt so hinzubiegen wusste, dass die von der ARD gewünschte Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung zustande kam.

Dass es sich hierbei nur um ein Beispiel der alltäglichen Manipualtionen handelt, mit denen ARD und ZDF politische Propaganda betreiben, soll ein weiterer Vergleich deutlich machen. Auch hier handelt es sich um zwei grundsätzlich ähnliche Vorgänge, die allein durch das Wording der tagesschau mit einem politischen Urteil versehen werden.

Am vergangenen Dienstag „berichtete“ die tagesschau über eine von der Großen Koalition beschlossene Änderung der Regelung der Alterpräsidentschaft des Bundestages. Der Alterpräsident des Bundestages war über fast 70 Jahre logischerweise immer der älteste Abgeordnete, wenn dem nicht wichtigere Verpflichtungen – im Falle Adenauers die Kanzlerschaft – entgegenstanden.

Da sich abzeichnet, dass im nächsten Parlament der AFD-Politiker Gauland Alterspräsident werden würde, hat der Demokratiefeind Norbert Lammer (CDU) vorgeschlagen, nunmehr den am längsten im Parlament vertretenen Parlamentarier zum Alterspräsidenten zu küren, was – oh Wunder! – sein Parteikollege und Finanzminischter Wolfgang Schäuble wäre.

Schon auf den ersten Blick ist offenkundig, mit welcher grotesken Vorstellung von „Demokratie“ wir es hier zu tun haben. Gauland war immerhin selbst 40 Jahre in der CDU und wurde erst dadurch zum „Staatsfeind“, dem man keinesfalls das Amt des Alterspräsidenten anheimfallen lassen kann, dass er in die AFD wechselte.

Weil diese antidemoikratische Kungelei der GroKo an nordkoreanisches Demokratieverständnis erinnert, von der ARD aber als Inbegriff demokratischer Reinkultur verkauft werden muss, haben Gniffkes Propagandisten ausführlich an einem Wording und einer Darstellung gefeilt, wie man den Schafen diesen Vorgang schmackhaft machen kann, ohne dass diesen der Begriff „Politbüro“ in den Kopf kommt.

„Kauder weist Vermutungen zurück…“

ARD 28.03.2017 tagesschau 20 Uhr

Susanne Daubner: „Union und SPD haben sich darauf geeinigt, die Regeln für die Alterspräsidentschaft des Bundestages noch vor der Wahl im September zu ändern. Künftig sollen die parlamentarischen Dienstjahre und nicht die Lebensjahre entscheidend sein. Der Vorschlag kam von Bundestagspräsident Lammert. Unionsfraktionschef Kauder wies Vermutungen zurück, die Änderung richte sich gegen die AFD. Wenn sie in den Bundestag einziehen sollte, wäre nach der bisherigen Regelung ein AFD-Politiker der aussichtsreichste Kandidat für den Alterspräsidenten.“

Lassen wir mal weg, dass es sich nicht um einen „Kandidaten“ handelt und dass der Name Gauland hier gezielt verschwiegen wird. Viel bemerkenswerter ist das Wording in Bezug auf Kauders offenkundige Lüge, dass sich diese Maßnahme nicht gegen Gauland bzw. die AFD richten würde. Jeder weiß, dass Kauder lügt. Selbst Kauder weiß, dass Kauder hier lügt, aber die ARD muss diese Lüge irgendwie unters Volk bringen, also hat man sich die Formulierung ausgedacht, Kauder würde „Vermutungen zurückweisen“. Staatspropaganda der dümmsten Sorte. Wer auch nur ein bisschen Verstand und Ehre hat, würde sich schämen, öffentlich so dreist und so verschwurbelt zu lügen.

Das Beispiel „Kauder“ macht deutlich, wie die ARD tagesschau eine eigentlich nur von Narren bestreitbare Tatsache aus der Welt lügen will. Sie nimmt sich die Lüge eines ihrer politischen Chefs und verkauft es als Wahrheit.

Das Gegenbeispiel lieferte die ARD gestern. In ihrer Propaganda über die Vorgänge in Venezuela, hat die tagesschau plötzlich ein ganz anderes Wording parat, denn hier will sie suggerieren, dass doch eigentlich etwas erwiesen ist und der Beschuldigte die vermeintliche Wahrheit „abstreitet“.

„Maduro bestreitet, dass…“

ARD 31.03.2017 tagesschau 20 Uhr

Matthias Ebert: „Präsident Nicolas Maduro bestreitet, dass es sich um einen Staatsstreich handelt, formale Gründe hätten zu der Entmachtung geführt.“

Das Wording ist eindeutig politisch motiviert. Im Falle Kauders, der ganz offenkundig eine Lüge verbreitet, soll die Tatsache, dass er lügt in Abrede gestellt werden und die Wahrheit, dass es hier einzig und allein gegen Gauland und die AFD geht, soll als bloße Vermutung oder gar böswillige Unterstellung dargestellt werden.

Im Falle Maduro verhält es sich genau umgekehrt. Natürlich gibt es keinen Staatsstreich in Venezuela, die amtierende Regierung hat sich ganz offenkundig nicht illegitim an die Macht geputscht und das oberste Gericht macht nichts anderes, als Gesetz und Ordnung durchzusetzen. Hier benutzt die ARD allerdings das Wording, Maduro würde „bestreiten, dass es sich um einen Staatsstreich handelt“ weil sie mit dieser Wortwahl suggerieren will, dass es doch eigentlich erwiesen sei, dass es ein Staatstreich ist.

ARD ist, wenn Lüge als Wahrheit verkauft wird und Wahrheit als Lüge.