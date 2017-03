Es braucht keine große Fantasie, sich vorzustellen, welchen Aufstand die transatlantischen Lügen- und Propagandamedien gemacht hätten, wenn auch nur ein einziger Trojaner gefunden worden wäre, der – von russischen Geheimdiensten entwickelt – deutsche Bürger ausspioniert. Wenn aber dank wikileaks ein kleiner Einblick in das ganze, perfide Überwachungs- und Manipulationsarsenal der CIA möglich wird, dann verstummen deutsche Medienhuren oder sind sauer – wie der CIA-Kumpan und Atlantikbrücken-Kleber des ZDF.

Der empörte sich gestern (erwartungsgemäß) nicht über die mit den Vault7-Dokumenten öffentlich gewordenen Machenschaften einer Verbrecher­organisation, der zuvor schon ungezählte Morde, Mordversuche, Putsche gegen demokratische Regierungen, Kriege, Drogenhandel, Folter, Entführungen, Menschenversuche und Unterwanderungen vermeindlich „unabhängiger“ Medien nachgewiesen wurden, sondern empörte sich, dass seine Verbrecherfreunde nun „am Pranger“ stehen. Mehr muss man über Kleber und das ZDF eigentlich nicht wissen.

Was man darüberhinaus wissen sollte, ist, dass der ehemalige US-Präsident Harry S. Truman, der den „Nachrichtendienst“ am 18. September 1947 durch Verabschiedung des National Security Act gegründet hatte, diesen Schritt später bereute und schon 1970 seinem Biograph erklärte:

„Ich denke, [die Schaffung der CIA] war ein Fehler. Und wenn ich gewusst hätte, was passieren würde, hätte ich das nie getan.

Heute, so weit ich das beurteilen kann, berichten diese Kameraden in der CIA nicht nur über Kriege und dergleichen, sie gehen hin und machen ihre eigenen, und es gibt niemanden, der kontrolliert, was sie im Schilde führen. Sie geben Milliarden von Dollar aus, um Probleme zu verursachen, über die sie dann berichten können. Sie wurden … eine Regierung für sich und alles geheim. Sie sind niemandem Rechenschaft schuldig.

Das ist eine sehr gefährliche Sache in einer demokratischen Gesellschaft und es muss gestoppt werden. Die Menschen haben ein Recht zu wissen, was diese Vögel treiben….

Und wenn man den Laden nicht aufräumen kann, weil alles, was vorgeht, ein verdammtes Geheimnis ist, dann sind wir auf dem Weg zu etwas, das die Gründerväter nicht im Sinn hatten. Geheimniskrämerei und eine freie, demokratische Regierung passen nicht zusammen…“ (Quelle)