Die ganze moralische Verkommenheit, die totale Fixierung auf Meinungsmache, politische Agitation und Propaganda in ARD und ZDF zeigte sich heute einmal mehr an einem Beispiel in den abendlichen „Hauptnachrichten“, das Menschen mit einem gesunden Werte-Kompass nur noch sprachlos macht.

Der Tod zweier Polizisten, die eiskalt im Dienst in Brandenburg von einem Kriminellen überfahren wurden, ist den GEZ-finanzierten Regierungssendern nicht mehr als eine Randnotiz wert – kurz vor dem Wetterbericht.

Beide sogenannte „Hauptnachrichtensendungen“, die – anders, als naive Menschen noch immer glauben – nicht der Information der Öffentlichkeit dienen, sondern ausschließlich der politischen Agitation im Sinne der Regierung, hatten den Fall des Springer-Propagandisten Deniz Yücel, der in der Türkei unter dem Verdacht der Terrorunterstützung verhaftet wurde, zum Top-Thema gemacht, nachdem schon den gesamten Tag über in sämtlichen gleichgeschalteten Mainstreammedien eine Kampagne gefahren wurde, als ob ein deutscher Minister nach Nordkorea entführt worden sei.

Yücel ist – anders, als die Medien behaupten – kein Journalist, sondern ein Propagandist, was schon allein durch die Tatsache erwiesen ist, dass er einen Vertrag als Korrespondent für den Springer-Verlag unterschrieben hat, was impliziert, dass er sich automatisch bereit erklärt, die politischen Grundsätze des Verlags zu befolgen.

1. Das unbedingte Eintreten für den freiheitlichen Rechtsstaat Deutschland als Mitglied der westlichen Staatengemeinschaft und die Förderung der Einigungsbemühungen der Völker Europas.

2. Das Herbeiführen einer Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen, hierzu gehört auch die Unterstützung der Lebensrechte des israelischen Volkes.

3. Die Unterstützung des transatlantischen Bündnisses und die Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika.

4. Die Ablehnung jeglicher Art von Totalitarismus.

5. Die Verteidigung der freien sozialen Marktwirtschaft.

Quelle: wikipedia

Mit „freiem Journalismus“ hat weder der Springer-Verlag irgendetwas zu tun, noch Deniz Yücel, den man besser als politischen Aktivisten beschreiben kann, wenn einem das Wort Propagandist nicht gefällt.

Yücel wurde weder entführt, noch erschossen oder gefoltert und auch nicht in ein Verlies eingekerkert, sondern in seinem zweiten Heimtland unter dem Vorwurf der Terrorpropaganda eingesperrt und wird sich jetzt vor Gericht verantworten müssen. Das Bohei in den Medien bietet deshalb kaum seriöse Informationen zur tatsächlichen Situation Yücels oder des türkischen Rechtsstaats, dafür aber umso mehr Informationen über den Zustand einer Mainstreampropaganda, die aktiuell in kollektive Hysterie und Agitation verfällt, weil einer der Ihren sich für sein möglicherweise kriminelles Tun verantworten muss. Das aber sind die Huren und Stricher der deutschen Regierung, die mit ihrer Desinformation das Volk systematisch verblöden, Krieg, Terror und Elend herbei- oder Politiker nach Tagesbefehl hoch- und runterschreiben nicht gewohnt.

ARD und ZDF boten heute einen tiefen Einblick in die eigene moralische Verkommenheit, die deutlich wie selten ganz allein in der Prioritätenliste der Nachrichten zum Vorschein kam. Die öffentlich-rechtlichen Informations­verbrecher stecken so dermaßen tief im eigenen Sumpf der politischen Agitation, dass ihnen selbst gar nicht mehr bewusst ist, wie sehr sie sich tagtäglich entlarven. Sie können auch darauf vertrauen, dass ein Großteil ihres Publikums durch genau diese jahrelange Propaganda dermaßen verblödet ist, dass es auch nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist.

Wir wollen an dieser Stelle die einzelnen Beiträge von tagesschau und heute gar nicht detailliert analysieren, sondern dokumentieren hier nur die Reihenfolge der Nachrichten, wie sie um 19.00 Uhr bzw. 20.00 Uhr gemeldet wurden.

ZDF 28.02.2017 19.00 Uhr heute

Deniz Yücel Islamistenverein in Berlin verboten Kampf um IS-Hochburg (im Irak) AOK-Krankenhaus-Report Flüchtiger überfährt zwei Polizisten Karneval in Rio

ARD 28.02.2017 20.00 Uhr tagesschau

Deniz Yücel – Kritik an Vorgehen der türkischen Behörden Berliner Moscheeverein „Fussilet 33“ verboten Übergriffe auf jüdische Einrichtungen (in den USA!) Athen verhandelt erneut mit Geldgebern EU-Zölle für Solarmodule aus China Report sieht Mängel bei Erfahrung der Ärzte Mann überfährt auf Flucht zwei Polizisten SpaceX will Touristen ins All bringen

In beiden staatlichen Propagandasendern war der Mord (nach dem gestrigen Urteil gegen zwei Raser gilt das in diesem Fall umso mehr) an zwei Polizisten das vorletzte Thema. Beide Männer hinterlassen Frau und Kinder und wurden in der Ausübung ihres Berufes eiskalt über den Haufen gefahren. Schaut man sich an, was für die verkommenen Propagandastricher in ARD und ZDF wichtiger war, dann bekommt man nicht nur das kalte Kotzen, es wird dann vor allem deutlich, dass es diesem Gesindel ausschließlich um Meinungsmache geht.

Selbst EU-Zölle auf Solarmodule, umgestoßene Grabsteine (in den USA!!!) oder ein Krankenhaus-Report, der nichts anderes besagt, als dass man organisatorisch nachbessern kann, sind wichtiger, als das Leben zweier Polizisten. Es macht einen nur noch fassungslos wie durch und durch vekommen dieses GEZ-schmarotzende Gesindel ist. Es ist widerlich, absolut widerlich.