Dass die Verbrecher von ARD und ZDF Deutschlands Kumpanei mit saudischen Despoten weitestgehend totschweigen, haben wir hier in den vergangenen Wochen ausführlich dokumentiert. Heute lieferte das ZDF in den 19.00 Uhr-„Nachrichten“ ein weiteres Kapitel dieser buchstäblich menschenverachtenden und volksverdummenden Propaganda.

Wie die Vereinten Nationen in einer Pressekonferenz am 22.02. mitgeteilt haben, grassiert in mehreren Ländern Afrikas eine furchtbare Hungersnot. Laut UN benötigen im am schlimmsten betroffenen Land Jemen 8,3 Millionen Menschen Hilfe. Für das ZDF ist das keine Nachricht, die man der deutschen Öffentlichkeit zumuten sollte, denn im Jemen bombardieren Merkels und von der Leyens saudi-arabische Freunde das Land ins Elend.

Weil die deutsche Öffentlichkeit die politische und militärische Unterstützung der Bundesregierung für dieses Verbrechen zweifellos mehrheitlich zutiefst ablehnen würde, wird Jemen in der abendlichen Propaganda komplett ausgeblendet.

Die 2 Millionen Hungernden in Nigeria, 5,8 Millionen im Sudan und 5,5 Millionen in Somalia werden in der entsprechenden Grafik gezeigt und genannt. Kein Wort dagegen zum am schlimmsten betroffenen Land: dem Jemen.

Das ist einmal mehr GEZ-finanzierte Menschenverachtung, Volksverdummung und Regierungspropaganda der übelsten Sorte. Diese öffentlich-rechtlichen Verbrecher würden auch ohne mit der Wimper zu zucken Gaskammern verschweigen (oder erfinden), wenn es denn verlangt würde und am Monatsende die eigene Kasse klingelt.