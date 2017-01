Die meisten Menschen denken gar nicht darüber nach, ob das, was sie in den Nachrichten vorgesetzt bekommen, auch tatsächlich Nachrichten sind oder ob es sich um Meinungsmache und damit Propaganda handelt. Sie stecken in einer Filterblase staatstragender Ideologie ohne es zu merken.

Nachrichten sind objektive Informationen über gesellschaftlich relevante Ereignisse. Ein Treffen europäischer Rechtsparteien ist selbstverständlich eine Information, über die in den stündlichen Nachrichten berichtet werden kann und sollte. Wie der WDR dies macht, entlarvt den Staatssender einmal mehr als Propagandawerkzeug der Regierungsparteien, denn die, die sich in Koblenz treffen, sind der politische Gegner.

Sowohl an der „Berichterstattung“ über die AFD als auch die regelmäßige Stimmungsmache gegen die LINKE zeigt sich, dass die ÖR mit den gesetzlichen Vorgaben eines unparteilichen Journalismus nicht das Geringste am Hut haben. Es ist daher einigermaßen unverständlich, dass weder die rechte noch die linke Seite des demokratischen Spektrums bisher versucht hat, mit GEZ-Verweigerung und dem sich daraus eröffnenden juristischen Weg, die evidente Propaganda der zwangsfinanzierten und von Altparteien kontrollierten ARD, DLF und ZDF in die notwendigen Schranken zu weisen.

So klingt die Meinungsmache heute in den 12.00 Uhr-Nachrichten des WDR:

Der eine oder andere – vorzugsweise ältere und politisch interessierte – Bürger mag Jo Leinen noch kennen. Er ist heute einer von vielen unbedeutenden Hinterbänklern im EU-Parlament. Dass er in den WDR-Nachrichten seine Ansichten verbreiten kann, hat ganz offenkundig mit seriösem Journalismus nichts zu tun. Es ist lupenreine Meinungsmache, wie man sie in Nordkorea oder China erwarten würde, wenn „Die Partei“ dem Volk eine Meinung aufoktroyieren möchte. Leinen sagt, was der WDR als Meinung verbreiten will und nichts, was man als Information bezeichnen könnte, die von einer Relevanz wäre, die eine Verbreitung in einem 5 Minuten kurzen Nachrichtenformat rechtfertigen würde.

Hierbei handelt es sich nur um ein einzelnes Beispiel das aber wieder mal zeigt, mit welchen Methoden die GEZ-Sender mittlerweile schamlose Regierungs­propaganda verbreiten statt objektiver Information. Dass die Konferenz­teilnehmer in Koblenz diese Lügenpresse kurzerhand ausgeschlossen haben, ist damit genauso folgerichtig und berechtigt, wie die Abrechnung eines Donald Trumps mit den Establishment-Huren in den USA.

Dass wir heute Abend in den sogenannten „Nachrichten“ von ARD und ZDF aus Koblenz hauptsächlich Proteste von Regierungsanhängern zu sehen bekommen, garniert mit „Warnungen“ von Regierungspolitikern und staatlich zertifizierten „Politik-Experten“ steht außer Frage. Wie zum Hohn wird dann nach dieser lupenreinen Meinungsmache sicherlich wieder eine staatliche Maulhure in einem als „Kommentar“ gekennzeichneten Beitrag den zuvor gesendeten Sermon in einer expliziten Predigt zusammenfassen, an deren Ende nur das Amen fehlt. Wer dann immer noch „glaubt“, das sei Journalismus, der glaubt auch an die Wiederauferstehung – von Adolf Nazi.