Gestern Nachmittag, nach knapp 4 Stunden Arbeit an einer groben Zusammenfassung und Einordnung der Ereignisse des letzten Jahres, landete der unfertige Beitrag im Papierkorb. Jeder Blogger, Journalist oder Publizist kennt das Problem. Man hat eine Idee, verbeisst sich in eine Sache und muss dann erkennen, dass der Stoff aus unterschiedlichen Gründen nicht beendet werden kann.

In diesem Fall war es die schiere Masse aus 740 Beiträgen, die wir hier 2016 veröffentlicht haben und die ja selbst nur einen kleinen Bruchteil dessen widerspiegeln, was westliche Propaganda im vergangenen Jahr verbreitet, unterschlagen oder verzerrt hat. Dies alles in einem einzigen Beitrag zu komprimieren ist schlicht unmöglich und kann dem Problem in keinster Weise gerecht werden.

Selbst die Konzentration auf die Manipulationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist im Grunde eine zum Scheitern verurteilte Aufgabe, denn der Umfang der täglichen Meinungsmache entzieht sich jeder halbwegs angemessenen Dokumentation. Wir können hier also – und das ist wirklich wichtig – immer nur Ausschnitte festhalten, große Linien aufzeigen und Beispiele vor Augen führen.

Die mit Abstand größte Manipulation war nicht die Terrorpropaganda aus Syrien, nicht das Putin- oder Russland-Bashing, die Migrationseuphorie, Hetze gegen die AFD, das Verschweigen des Jemen-Krieges, das Verschweigen des Kollaps der Ukraine, die Anti-Brexit-Kampagne, Hillary-PR, Trump-Bashing oder Hackermärchen der CIA. Die größte und perfideste Manipulation war und ist die, dass die Mainstreammedien konsequent die Zusammenhänge hinter all diesen Katastrophen ausblenden oder verzerren, denn wenn die Bürger verstehen würden, dass jedes einzelne dieser Fiaskos eine direkte Folge verfehlter westlicher Politik ist, dann würden sie das Berliner Regime mitsamt seinen Propagandisten zum Teufel jagen. Die deutsche Öffentlichkeit, das hat 2016 ein weiteres Mal gezeigt, wird systematisch dumm gehalten, damit die Bürger weiter jene wählen, die ihnen diesen ganzen Mist eingebrockt haben.

Ohne westliche Kriege gäbe es keine Flüchtlingskrise und keinen Terror. Beides wird sich in diesem Jahr sehr wahrscheinlich verschärfen. Die indirekten Folgen sind dann wiederum der Ausbau des Polizei- und Überwachungsstaates, wachsender Rassismus, soziale Unruhe, Verteilungskämpfe, politische Polarisierung und Spaltung. Der Brexit wäre ohne Merkels Flüchtlingspolitik sehr wahrscheinlich nicht eingetreten. Das Problem der Aufnahme und Verteilung Hunderttausender Migranten in der EU wäre aber auch gar nicht erst entstanden, wenn Irak, Libyen und Syrien nicht von NATO-Staaten – an vorderster Front Großbritannien – zerstört worden wären.

Auch die wachsende Medienkritik ist letztlich nur eine Folge dieses politischen Totalversagens, das sich unter dem Label „Großmannssucht“ oder Imperialismus zusammenfassen lässt. Während EU und USA ganz schamlos einen Putsch in der Ukraine organisieren, die Bürger dort systematisch gegen eine demokratisch gewählte Regierung aufhetzen und diese letztlich mit Mord und Totschlag aus dem Land jagen, echauffieren sich die gleichen Politiker und ihre Büttel in den Medien heute nicht nur über eine herbeifantasierte Einmischung Russlands in die US-Wahlen, sie treiben Zensur und Repression gegen jene voran, die ihrer Hirnwäsche und verbrecherischen Politik und Propaganda zu widersprechen wagen.

Nach reiflicher Überlegung haben wir die Wahl der „Maulhure“ dieses Jahr begraben. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist der Erkenntnisgewinn begrenzt. Wer die Medien beobachtet, der weiß auch so, wer die schlimmsten Lügner und Propagandisten in Deutschland sind. Dafür braucht es keine jährliche Abstimmung, bei der weitestgehend die gleichen Personen die gleichen Plätze belegen. Zum anderen bringt uns die Personalisierung nicht weiter, weil das Problem systemisch ist. Claus Kleber, Golineh Atai und Konsorten würden nahtlos ersetzt, wenn sie von heut auf morgen plötzlich wahrheitsgemäß, objektiv und unvoreingenommen arbeiten würden. Das bedeutet nicht, dass wir hier nicht auch weiterhin die Lügner und Manipulatoren beim Namen nennen, aber eine verschärfte Personalisierung lenkt von der eigentlichen Problematik ab und dient insofern nicht der Aufklärung, die wir hier ja leisten wollen.

Anstatt also Energie und Zeit in eine Wahl zu verschwenden, die unterm Strich wenig bringt, geht hier und jetzt die Frage an euch, was eure wichtigsten Erkenntnisse des Jahres 2016 mit Blick auf die Medien waren. Welche Propaganda hat euch am meisten schockiert? Welches waren die schlimmsten Lügen? Was erwartet ihr von 2017? Welche Vorschläge habt ihr, wie man die Propaganda weiter entlarven kann und was muss sich bei ARD und ZDF ändern, damit sie endlich seriösen Journalismus machen und den Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrags nachkommen?