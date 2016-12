Bei den Staatssendern, die laut Bundesverfassungsgericht keine sein dürfen, weiß man genau, was das Stündlein geschlagen hat. Gerade erst hat das ZDF die verheerenden Ergebnisse eine breit angelegten Studie unterdrückt, die zeigte, dass fast zwei Drittel der jungen Menschen wenig bis gar kein Vertrauen in die Medien haben.

Umso eilfertiger servierte das ZDF gestern in heute und heute-journal eine Umfrage, die man selbst in Auftrag gegeben hatte und redete sich die mit durchaus manipulativen Techniken erzielten Ergebnisse auch noch schön.

Lassen wir zunächst noch einmal das Bundesverfassungsgericht zur Wort kommen, dass zwar eine hehre Forderung verkündete, jedoch darin scheiterte, zu erkennen, dass wir es mit bei Öffentlich-Rechtlichen mit einem lupenreinen Staatsfunk zu tun haben, dessen Regierungsnähe allenfalls von einigen wenigen, notdürftigen Feigenblättern verdeckt wird.

Bundesverfassungsgericht am 25.3.2014

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll die im Gemeinwesen vertretenen Meinungen facettenreich widerspiegeln; er darf aber nicht zum Staatsfunk werden, der lediglich die Auffassung von Regierung und Exekutive verbreitet.

Erst zwei Jahre ist das her und die Worte klingen schon heute vielen wie eine lächerliche Verhöhnung der Realität.

Die Umfrageergebnisse, die vom ZDF gestern unter dem realitätsspottenden Titel: „Vertrauen in Qualitätsmedien bleibt hoch“ vorgelegt wurden, basieren nicht nur auf tendenziösen Antwortvorgaben wie dieser, wo als vierte und letzte Möglichkeit nur ein „gar kein groß“ gefehlt hätte, um sich komplett zu entleiben:

Vertrauen in Glaubwürdigkeit der Berichterstattung öffentlich-rechtlicher Fernsehsender ARD und ZDF, sehr groß

groß

nicht so groß

gar kein Vertrauen

Auch das zugrundeliegende Punktesystem von -5 bis +5, das man bereits von den regelmäßigen Politiker-Top10 des ZDF kennt, ist schon grundlegend tendenziös, weil alle Ergebnisse unter 0 automatisch negativ bewertet werden. Warum aber sollte ausgerechnet ein willkürlich festgelegter Nullpunkt entscheiden, wann ein Umfragewert negativ ist? Sachlich angemessen wäre ein System von 0 bis 10 Punkten oder von 0 bis 100% Vertrauen. Angemessene Antwortvorgaben wären:

volles Vertrauen



großes Vertrauen



mittleres Vertrauen

kleines Vertrauen

gar kein Vertrauen

Wer sich die zu verschiedenen Zeitpunkten erhobenen Zahlen anschaut, dem fällt sofort die erhebliche Schwankungsbreite – 10 Punkte im „positiven“ Bereich und 12 Punkte im „negativen“ Bereich – innerhalb weniger Monate auf. Ein Tiefpunkt war (mit schönen Grüßen vom Kölner Hauptbahnhof) der Januar 2016.

Die eigentliche Frage aber, die sich aus den Zahlen ergibt, wie sie auch in heute und heute-journal präsentiert wurden, wird vom ZDF nicht beantwortet. Dort freut man sich, dass die Glaubwürdigkeit der Nachrichtensendungen der Öffentlich-Rechtlichen mit einem (aktuellen) Wert von 2,6 so gerade eben über der Glaubwürdigkeit von regionalen und überregionalen Tageszeitungen liegt.

Die Manipulation

Wohlgemerkt hat man hier die Nachrichtensendungen von ARD und ZDF dem Gesamtangebot der Printmedien gegenüber gestellt und nicht etwa dem reinen Nachrichtenangebot der regionalen und überregionalen Zeitungen! Schaut man sich die Zahlen der Glaubwürdigkeit von ARD und ZDF im Ganzen an – also nicht nur der Nachrichten, die von vielen als seriös wahrgenommen werden – dann ergibt sich ein komplett anderes Bild.

Hoppla! Plötzlich rangieren ARD und ZDF mit ihrer Glaubwürdigkeit als Medium mit nur 1,9 Punkten HINTER den Printmedien der Konzerne. (Quelle; S.11) Wundert es jemanden, dass der Lügensender ZDF diese Zahl nicht im Beitrag gezeigt hat?

Die eigentliche Frage lautet: Warum ist die Glaubwürdigkeit eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der in besonderem Maße durch einen Rundfunkstaats­vertrag verpflichtet ist, objektiv, umfassend, unparteilich und vielfältig zu berichten, der jedes Jahr mit 8 Milliarden Euro GEZ plus Werbeeinnahmen gemästet wird und Tausende vermeintlich „unabhängige“ Journalisten beschäf­tigt, nur vernachlässigbar und nur im Bereich der Nachrichtensendungen höher als die Glaubwürdigkeit eines Provinzblättchens?

Liest man die Umfrageergebnisse objektiv, dann sind ARD, DLF und ZDF komplett entbehrlich! Wer sich die hier im Blog und andernorts massenhaft dokumentierte Desinformation und Propaganda vergegenwärtigt, die ARD und ZDF in ihrer internationalen „Berichterstattung“ immer auf Linie der Bundesregierung verbreiten, dann sind ARD und ZDF nicht nur entbehrlich, sondern schädliche, geradezu zerstörerische Werkzeuge zur Manipulation der öffentlichen Meinung, denn sie tragen eine Hauptverantwortung für EU-Zerfall, Krieg, Terror, Flüchtlingsströmen und „Rechtsruck“. Sie haben seit Jahrzehnten als Staatssender genau die Politik vorangetrieben, die diese Krisen verursacht hat.

8 Milliarden Euro vernichten diese Propagandasender und schaffen es nicht einmal täglich aktuell und ausgewogen aus Krisengebieten wie Syrien, dem Jemen oder der Ukraine zu berichten. Stattdessen werden den Zuschauer in den „Hauptnachrichtensendungen“ Machwerke islamistischer Terroristen als seriöse Information vorgesetzt und andere wichtige Informationen werden in einem Ausmaß unterschlagen, verzerrt oder umgelogen, das der Propaganda des Joseph Goebbels in keinster Weise nachsteht.

Wer heute noch ARD und ZDF vertraut, der gibt damit keine relevante Wertung zur Arbeit der ÖR ab, denn auch zu Goebbels Zeiten dürften jene, die den gleichgeschalteten Medien vertreut haben, ähnlich hoch gewesen sein. Wer heute noch ARD und ZDF vertraut, der entlarvt seine komplette politische Ahnungslosigkeit und hat keine Vorstellung, was in der Welt tatsächlich vor sich geht, geschweige denn, wie das alles zusammenhängt.

Die ganze Dummheit der Mainzer Staatsfunker zeigte sich dann auch noch in einem Tweet, der im Beitrag von heute und heute-journal als Beleg für „bewusste Falschmeldungen“, „Hassbotschaften“ und „Lügenvorwürfe“ herhalten musste.

Wer dem Tweet folgt landet bei einem YouTube-Video, das nichts anderes zeigt als GEZ-finanzierte, erwiesene Lügen und FakeNews des ZDF!